Многодетная мать из Барнаула почти два года ждет незаконно проданное банком жилье

В Барнауле затянулось возвращение купленной в ипотеку квартиры многодетной матери Юлии Батовой. Об этом сообщил "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на "Вести ФМ" в Барнауле.
Как ранее писал amic.ru, общая стоимость квартиры составляла более двух миллионов рублей. В 2013 году женщина взяла в Сбербанке ипотеку на 500 тысяч, 380 из которых Батова сразу погасила материнским капиталом. В 2017 году женщина перестала платить по ипотеке из-за финансовых затруднений, а банк без уведомлений подал в суд и продал квартиру. Женщину выселили по решению суда, а она обратилась в ОНФ.
Тогда адвокаты доказали суду, что Сбербанк не мог продать ипотечное жилье из-за долга, ведь он составлял менее 5% стоимости жилья на момент продажи. Суд встал на сторону Батовой и обязал вернуть ей квартиру, если та погасит 104 тысячи рублей долга. В 2018 году адвокат женщины рассказал, что деньги давно уже находятся на депозите у нотариуса, который погасит долг сразу после предоставления реквизитов от банка.
Однако квартиру так и не вернули. По словам женщины, финансовое учреждение начало привлекать к делу третьих лиц, а после и вовсе перенесло разбирательство из Октябрьского суда в Индустриальный. Заседание назначили на 3 марта, после его перенесли на 23 марта. Сейчас рассмотрение дела, которое уже выросло до двух томов, перенесли на конец апреля из-за изменения оснований и размера иска.
Комментарии
Нет управы на банкира.
Сбербанк- ФУ!!!!
Что то кто то темнит. Где прокурор и следователи. СМИ.