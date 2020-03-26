30 марта алтайские детсады, колледжи и вузы уйдут на каникулы

С 30 марта по 3 апреля прекратят работу детские сады, школы, колледжи и вузы Алтайского края, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.
Это связано с исполнением указа президента России Владимира Путина, который объявил следующую неделю нерабочей. Исключение сделают только для детей тех родителей, которые продолжат работу в выходные дни.
"Мы продумываем варианты решения, как организовать работу детских садов, понимая, что многие родители, например, врачи, педагоги, полицейские, должны работать. Количество групп будет сокращено, их сформируют по заявлениям родителей, которые по указу президента не уходят на выходные и должны в этот период работать", – уточнил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.
После окончания дополнительных каникул большинство образовательных учреждений продолжат работу в дистанционном режиме.
Напомним, каникулы в школах Алтайского края начались на три дня раньше – 20 марта вместо 23. Планировали, что они продлятся до 2 апреля, а затем школьники будут 10 дней учиться дистанционно.
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