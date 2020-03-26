А ваша компания уходит на "президентские каникулы"? Опрос amic.ru

Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля с полным сохранением заработной платы. Однако радуются неожиданным каникулам далеко не все. По данным редакции amic.ru, в Алтайском крае далеко не все компании собираются исполнять предложение президента. Или собираются, но постараются минимизировать расходы на заработную плату.
А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?
Комментарии
Начальство сказало сидеть и не пыхтеть на указ президента.
"Президентские каникулы" - это выходные или все-таки карантин?
26.03.2020 15:41
это репетиция
карантин будет явно дольше
Передайте мудрому начальнику следующую инфу - прокуратура будет проводить проверки. Обнаружится гражданин на работе - юрлицо получает до 500 тыщ штраф. Обнаружится больной гражданин на работе - начальник едет на нары до 5 лет. Привет начальнику, вещички пусть уже щас собирает)
На текущий момент, похоже, самый актуальный вопрос, предусмотрена ли ответственность работодателя за несоблюдение Указа Президента от 25 марта 2020 года. В нашем регионе работодатели массово игнорируют, работники получают подобные сообщения: "20.03 - 03.04 - работаем в обычном режиме"
Не сочиняйте
26.03.2020 15:48
- гость -
Звонить в прокуратуру что бы они пришли проверили нас?
Так человек сам по себе не должен выходить на работу исполняя Указ Президента РФ. А если он впоследствии подвергается разного рода санкциям со стороны работодателя, он может обратиться в суд и обобрать работодателя как липку.
26.03.2020 15:48
- гость -
Откуда ты такой бред нашел?! Ссылку наверное нет смысла спрашивать? может с развлекательного сайта или сам насочинял?
26.03.2020 16:05
гость
Я так понял, по вашему мнению, всё зло в России от работодателей?
26.03.2020 16:06
- гость -
Ну можешь проверить, конечно. Вещички тока не забудь собрать заранее, потом может уже времени не хватить.
гость 16:10
Не знаю, возможно в глупых опросах Амика?
Ну такой опрос не соответствует законодательству)
26.03.2020 16:15
- гость - То есть источника информации нет у вас?! А как вам такая информация что вас в аду будут жарить на углях? Можно конечно не верить, но вот увидишь.
26.03.2020 16:15
А что, страшновато стало, мелкий буржуйчик, чо заюлил-то, как тот чёрт на углях? Пусть твои работники помирают от коронавируса, но заработают тебе, буржуйчику, пару сребреников, ага?