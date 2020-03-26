Оперштаб подтвердил две первые смерти от коронавируса в России. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.
Как ранее писал amic.ru, пациенты 88 и 73 лет с положительными тестами на COVID-19 скончались накануне, 25 марта, в инфекционном центре в Коммунарке. Течению заболевания сопутствовала пневмония и другие патологии.
26 марта зарегистрировали 182 новых случая заражения. 136 из них – в Москве, остальные – в регионах. В Алтайском крае нет зараженных COVID-19, однако в соседних Кемеровской и Новосибирской областях зарегистрировано по одному новому случаю. На данный момент вирус есть в 56 регионах страны из 85. Всего в России больны 840 человек.
25 марта президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации по поводу пандемии COVID-19. Президент заявил, что следующая неделя объявляется нерабочей. Для тех, кто потерял из-за пандемии более 30% своего заработка, будут введены кредитные каникулы.
Как ранее сообщал amic.ru, 26 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко подготовил постановление о закрытии всех кинотеатров и ТРЦ на время пандемии.
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