Паводок на Алтае начнется раньше, чем обычно

Эксперты ожидают начало паводка в Республике Алтай уже в первой декаде апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
О ситуации доложил на селекторном совещании зампредседателя правительства региона Виталий Махалов. Подтопления начнутся на 5-10 дней раньше среднемноголетних значений, утверждают синоптики.
Вместе с тем, по их оценке, ситуация складывается благоприятно. В частности, почва промерзла слабо, а ночные заморозки не позволяют снегу таять слишком интенсивно. Кроме того, большинство рек региона уже освободились от ледового покрова.
Несмотря на хороший прогноз, подготовка к наступлению воды идет полным ходом. Общая группировка сил и средств РСЧС по борьбе с наводнением составляет 2296 человек и 892 единицы техники. Подготовлены 105 пунктов временного размещения, которые могут вместить 19 тысяч человек.
Как уже сообщал amic.ru, ранее главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер заявил, что исходя из количества скопившегося снега, прогнозируемых осадков и ожидаемой температуры воздуха, реки в регионе вскроются раньше, чем обычно, а вода поднимется выше средних значений на метр.
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