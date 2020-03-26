В Италии назвали помощь России в борьбе с COVID-19 бесполезной

Российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом назвали бесполезной. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету La Stampa.
По мнению издания, которое ссылается на высокопоставленные источники в итальянском правительстве, 80% техники из России не помогут в борьбе с COVID-19. Поставки сейчас используются для оправдания политических амбиций лидеров обеих стран.
Как отмечает газета, премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял помощь от России только для укрепления отношений с Владимиром Путиным. Россия также преследует лишь политические интересы.
Ранее amic.ru сообщил, что российских специалистов направили в наиболее пострадавшие от коронавируса регионы Италии. В качестве гумпомощи туда отправили средства защиты, мобильные комплексы для дезинфекции транспорта и территории, медицинское оборудование и бригады специалистов.
На сегодняшний день в Италии зарегистрировано почти 75 тысяч больных COVID-19. 7,5 тысячи человек скончались и почти 9 тысяч выздоровели.
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