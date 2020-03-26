Виктор Томенко закрыл учреждения Алтая на карантин. Но непонятно, какие именно

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 26 марта, подписал указ об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно указу, в регионе приостанавливается на время проведение досуговых, зрелищных, культурных и других мероприятий. При этом, судя по документу, вопроса о закрытии торговых центров, ресторанов и бань, как это сделали в Москве, на Алтае в ближайшее время не стоит.
Какие заведения закрыл на карантин Виктор Томенко?
Согласно указу, из-за коронавируса в крае запрещены развлекательные, культурные, спортивные, рекламные, просветительские, выставочные мероприятия. Также Томенко запретил проводить концерты, шоу, различные развлекательные мероприятия в торговых центрах, на аттракционах, в парках и других местах массового скопления людей.
Кроме того, губернатор закрыл на неопределенное время все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты, театры. Ограничение коснется и баров с ресторанами, где будет запрещено раскуривать кальяны. При этом о закрытии ресторанов и кафе в документе речи не идет.
Органам же исполнительной власти Алтайского края, уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного контроля (надзора), поручено приостановить до 1 мая текущего года проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Исключением будут внеплановые проверки, вызванные причинением вреда жизни или здоровью граждан, возникновением чрезвычайных ситуаций, а также связанные с выдачей разрешительных документов, лицензий.
Что не понятно из указа Виктора Томенко?
Очень многое. Формулировки довольно неконкретные и размытые. Так, в указе говорится, что должна быть запрещена "работа развлекательных и других учреждений с массовым скоплением людей". Какие именно заведения вообще попадают под категорию "массового скопления людей" – неизвестно. Будут ли это фитнес-центры, бани, торговые центры, бары, рестораны – также непонятно. В указе прямо говорится только о региональных кинотеатрах.
Под постом губернатора в Instagram Виктору Томенко люди уже оставили несколько десятков комментариев, которые также не могут понять: что будет работать в итоге, а что – нет. В частности, несколько подписчиков спросили у Томенко о судьбе фитнес-центров и бассейнов. Один из пользователей пошутил, что под формулировку "массовое скопление людей" потенциально может попасть даже пивной магазин.
На сессии АКЗС 26 марта ряд депутатов спрашивали главного санитарного врача региона Ирину Пащенко, будут ли закрыты в Барнауле фитнес-центры или нет. Однако прямого ответа они так и не услышали.
Также непонятно, какое наказание грозит тем, кто ослушается этого распоряжения.
Какие заведения закрыли в Москве?
После обращения президента Владимира Путина к гражданам страны 25 марта, во многих регионах стали принимать жесткие меры по предупреждению коронавируса. Так, мэр Москвы вообще распорядился закрыть все торговые центры, рестораны, парикмахерские, театры, кинотеатры, парки. Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.
А как ситуация с коронавирусом в Алтайском крае?
В отличие от Москвы, в нашем крае еще нет ни одного инфицированного. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей находится более 1000 человек, которые приехали в последние две недели из-за границы. За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в России возросло до 840. Новые случаи подтверждены в 18 регионах страны, 136 из них зафиксированы в Москве.
Подписал Указ Об отдельных мерах по преупреждению завоза и распространения короновирусной инфекции COVID-19. В Алтайском крае приостанавливается проведение досуговых, зрелищных, культурных и других мероприятий. Это вынужденная мера, она нужна для того, чтобы остановить распространение вируса, если он попадет к нам в регион. Будьте здоровы！Берегите себя！
Комментарии
Ему из Москвы не разъяснили а самостоятельно принять решение ссыкотно!
Надо закрывать так, как это сделали в Москве, а не ждать первого выявленного больного. Полагаю, что невыявленные носители вируса все же могут быть у нас в городе и крае.
65+ должно стать меньше! Не мешайте их планам.
26.03.2020 16:17
Гость
+1000500
26.03.2020 16:22
Гость
В начале эпидемии говорилось о цифре 60, а потом вспомнили что долгожительство в России перед принятием пенсионной реформы попёрло вверх... исправились.
стопудово вирус заказал ПФР, просто что бы на них не подумали, решили зайти с китая
Вы говорят с клоуном пришли на культурное мероприятие - да ни божемой отвечаем!, тогда проходите! Вот ежели бы с клоуном тогда это шоу, а так нет.
Молодцы! И молы не пустуют, и указ исполнили.
У меня есть такое подозрение, что это провокация очень масштабного бытового пьянства с последующими вытекающими. Неповиновением властям кстати тоже.
Непродуманный акт.
ТРЦ должны быть закрыты? Кроме продуктовых отделов.
26.03.2020 16:38
Гость
У нас и без ТРЦ продуктовых магазинов и магазинчиков пруд пруди.
А что вам, господа сетевые нытики, мешает без указа Томенко не ходить в молы, фитнес-центры и "даже пивные магазины"? Или вашим здоровьем должен заниматься губернатор? Задолбали, каждого должны власти приковать наручниками к батарее, чтобы не заразился?.
все пивнушки работают, чтоб они сгорели
Главное чтоб пивнухи работали!! А что еще делать в такое время?
Каждый должен понимать что это зараза.
26.03.2020 16:45
- гость -
Потому что эти идиоты потом идут мимо ,хватаются за ручки дверей,чихают и кашляют....
Что теперь,для обеззараживания нам с огнемётами ходить
"Жизнь" перемещается в виртуальное пространство, а там "вирусов" еще больше.
Вирусы и штрафы, штрафы и вирусы.
Алиса, тебе не кажется, что они взаимосвязаны?
26.03.2020 17:01
гость
Это всё масоны! Вон и G20 без прессы проводить будут,чтобы народ не прочухал.
гость 17:06
Нет, они одной природы - страх.
Фитнесс- центры посещает малая толика людей ,к тому ведущие ЗОЖ , пивнушки - избранные . А вот в Общественном транспорте передвигается значительная часть граждан , о нём - ни слова.
А ведь вагоновожатые,водители,кондукторы , таксисты - потенциальные собиратели и переносчики заразы.
Церкви- ясно . Им две молитвы Святейший прописал,они - вне заражений , если и помрут,то от сопутствующих - дай бог им долгой жизни.
Страшны не меры - гораздо страшней полумеры.
Само слово "каникулы" из уст Гаранта предполагает досуг вне работы/учёбы. А если это не карантин с введением чрезвычайного положения , то народ воспользуется ими в своих интересах и уж никак не по домам сидеть.
Интересно,что в приоритете у Томенко: перебдеть и быть виноватым паникёром перед "несменяемым" или допустить массовку и героически с ней сразиться,без малейшего шанса на успех?
Ну так пандемия все грехи ему спишет.
26.03.2020 17:08
CALIBR
Умные действительно воспользуются этой неделей в ьинтересах своего здоровья, а не очень умные попрутся в места скопления людей, пусть даже и ведущих ЗОЖ.
а почему указ без подписи?
Остановите общественный транспорт
Я считаю, что такими мерами власть создает в общество ненужную нервозность и даже панику. Меры неоправданно жесткие, мы все таки не Италия. СМИ и так довели людей до белого каления. Во первых у нас единичные случае заражения (если они вообще есть), во вторых смертность от него минимальна. Куда больше в крае умирает людей от осложнений от обычного гриппа и туберкулеза. Следующий шаг какой будет?! Из дома не выходить?! А где люди деньги брать будут, те же например, кто работает в ТРЦ, барах и ресторанах?
А главную СоцЗащитницу Оськину в Таиланд заслал, чтобы заразы малёха притащила
26.03.2020 17:20
1122
Это не указ,это фейк.