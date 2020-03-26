Виктор Томенко закрыл учреждения Алтая на карантин. Но непонятно, какие именно

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 26 марта, подписал указ об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно указу, в регионе приостанавливается на время проведение досуговых, зрелищных, культурных и других мероприятий. При этом, судя по документу, вопроса о закрытии торговых центров, ресторанов и бань, как это сделали в Москве, на Алтае в ближайшее время не стоит.

Какие заведения закрыл на карантин Виктор Томенко?

Согласно указу, из-за коронавируса в крае запрещены развлекательные, культурные, спортивные, рекламные, просветительские, выставочные мероприятия. Также Томенко запретил проводить концерты, шоу, различные развлекательные мероприятия в торговых центрах, на аттракционах, в парках и других местах массового скопления людей.

Кроме того, губернатор закрыл на неопределенное время все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты, театры. Ограничение коснется и баров с ресторанами, где будет запрещено раскуривать кальяны. При этом о закрытии ресторанов и кафе в документе речи не идет.

Органам же исполнительной власти Алтайского края, уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного контроля (надзора), поручено приостановить до 1 мая текущего года проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Исключением будут внеплановые проверки, вызванные причинением вреда жизни или здоровью граждан, возникновением чрезвычайных ситуаций, а также связанные с выдачей разрешительных документов, лицензий.

Что не понятно из указа Виктора Томенко?

Очень многое. Формулировки довольно неконкретные и размытые. Так, в указе говорится, что должна быть запрещена "работа развлекательных и других учреждений с массовым скоплением людей". Какие именно заведения вообще попадают под категорию "массового скопления людей" – неизвестно. Будут ли это фитнес-центры, бани, торговые центры, бары, рестораны – также непонятно. В указе прямо говорится только о региональных кинотеатрах.

Под постом губернатора в Instagram Виктору Томенко люди уже оставили несколько десятков комментариев, которые также не могут понять: что будет работать в итоге, а что – нет. В частности, несколько подписчиков спросили у Томенко о судьбе фитнес-центров и бассейнов. Один из пользователей пошутил, что под формулировку "массовое скопление людей" потенциально может попасть даже пивной магазин.

На сессии АКЗС 26 марта ряд депутатов спрашивали главного санитарного врача региона Ирину Пащенко, будут ли закрыты в Барнауле фитнес-центры или нет. Однако прямого ответа они так и не услышали.

Также непонятно, какое наказание грозит тем, кто ослушается этого распоряжения.

Какие заведения закрыли в Москве?

После обращения президента Владимира Путина к гражданам страны 25 марта, во многих регионах стали принимать жесткие меры по предупреждению коронавируса. Так, мэр Москвы вообще распорядился закрыть все торговые центры, рестораны, парикмахерские, театры, кинотеатры, парки. Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.

А как ситуация с коронавирусом в Алтайском крае?

В отличие от Москвы, в нашем крае еще нет ни одного инфицированного. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей находится более 1000 человек, которые приехали в последние две недели из-за границы. За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в России возросло до 840. Новые случаи подтверждены в 18 регионах страны, 136 из них зафиксированы в Москве.

