Эксперты ожидают роста ставок по ипотеке до 10%

Ставки по ипотечным кредитам в России до середины года превысят 10%, приводит РИА "Новости" прогноз аналитического рейтингового агентства "Эксперт РА".
Специалисты ожидают, что на это повлияет ослабление рубля, пандемия коронавируса и связанный с этими факторами спад в экономике. По наиболее вероятному сценарию развития ситуации инфляция превысит 4%, ЦБ повысит ключевую ставку до 7-7,5% годовых, а спрос на ипотеку уменьшится на 10-12%.
При кризисном прогнозе проценты по ипотеке могут достигать уже 12%. Это будет сопровождаться резким падением выдачи ипотеки (минус 20-25%) и более строгими требованиями к заемщикам.
Оптимистичный сценарий может осуществиться, если соглашение по ограничению добычи нефти будет заключено быстро, а падение рубля не отразится на инфляционных рисках. В этом случае средневзвешенная ставка может достичь 8,5% к концу 2020 года. Увеличится тогда и ее объем. Рост может составить до 10-15%.
Как ранее писал amic.ru, российские банки уже начали повышать ставки по ипотеке на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
С мая 2019 года ставки по ипотеке в России устойчиво снижались, достигнув в феврале этого года отметки 8,79%. Тем не менее из-за обострившейся ситуации на финансовом рынке банки решили внести корректировки в условия ипотеки.
Комментарии
в смысле, роста до 10%? У меня ипотека под 11!
может хоть цены на курятники упадут
26.03.2020 17:54
- гость -
а вам что? яйца некуда откладывать?