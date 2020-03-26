Алтайский парламент уйдет на удаленную работу из-за коронавируса

Парламент Алтайского края переходит на удаленную работу на фоне пандемии коронавируса. Большинство сотрудников будут работать из дома, но часть, в том числе и руководство, останется на рабочих местах. Об этом журналистам сообщил председатель АКЗС Александр Романенко на сессии в четверг, 26 марта.
"Заксобрание, как и правительство края, и органы местного самоуправления, примет решение по сокращению функций аппарата АКЗС, часть сотрудников мы на этот период направим на работу в домашнем режиме. Мы отменим или перенесем ряд ранее запланированных мероприятий, совещаний и порекомендуем коллегам из муниципалитетов также перенести отчетные сессии или провести их в онлайн-режиме", – сказал спикер.
Александр Романенко добавил, что он, так же как руководители комитетов, будет ходить на работу. Это необходимо, подчеркнул он, потому что принятие решений, причем самых острых и серьезных, должно происходить оперативно, невзирая на время суток.
Спикер АКЗС призвал жителей региона ответственно относиться к рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора. В том числе и по поводу ограничения пребывания в общественных местах.
Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил следующую неделю, с 30 марта по 3 апреля, нерабочей. Органов власти, как и медиков, сотрудников пищевых предприятий, продовольственных магазинов и некоторых других, это не касается. Они продолжают работать.
Кроме того, губернатор региона Виктор Томенко подписал указ о запрете развлекательных, культурных, спортивных, рекламных, просветительских, выставочных мероприятий. В регионе запрещено проводить концерты, шоу, мероприятия в торговых центрах, парках и других местах массового скопления людей.
В Алтайском крае нет подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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