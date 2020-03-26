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А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

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Отдых? Не, не слышали. Что осталось непонятным в громких заявлениях Путина

, ИА "Амител"
Президент сказал много, но вопросов осталось еще больше
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Вечером 25 марта Владимир Путин обратился к народу и рассказал, как нас будут спасать от коронавируса. Если после слов о неделе отдыха вы выключили трансляцию и пошли отдыхать, сообщаем: там было еще много чего интересного. Причем, многое из президентских распоряжений звучит неплохо: полезно, своевременно и по делу. Но осталось и много непонятного.

Так отдыхаем или нет?

Ну вы же слышали президента: отдыхаем. Дни с 28 марта по 5 апреля Путин официально сделал выходными. В это время точно не будут работать в длинные выходные детсады, школы, колледжы и вузы. Но коммерческие организации могут работать. А потому все, похоже, зависит от решения работодателя.

Магазины, согласно указу, точно будут работать. Например, "Лента" и "Магнит" уже подтвердили, что не изменят режим работы.

Медицинские организации, аптеки, банки, транспорт, и органы власти также продолжат свою работу. А вот со всем остальным — непонятно. Не внес ясности и указ Виктора Томенко, который запретил проведение массовых мероприятий в Алтайском крае. Но о закрытии ТЦ и других развлекательных заведений речи не идет.

Так что, вы, возможно, рано обрадовались: сначала уточните у начальства, согласно ли оно с президентом.

Оплатят ли работу в выходные?

С этим тоже пока ничего неясно. Согласно Трудовому кодексу, работа в выходные и праздники должна оплачиваться как минимум в двойном размере. И вообще привлечь человека к работе в это время можно лишь с его письменного согласия. Но как будет в этот раз, похоже, не знает никто.

Но если мыслить логично (и почитать Трудовой кодекс), то за работу во время внезапных каникул работодатель должен будет заплатить вам вдвойне. Кажется, самое время проверить вашего начальника на добросовестность.

А что там про кредитные каникулы?

Путин сказал, что их можно получить, если из-за коронавируса ваши доходы упали минимум на 30%. Только вот как это доказать — пока большой вопрос. Понятный механизм обращения пока не разработан. Недавно amic.ru разбирался, как получить отсрочку по кредиту: по закону нужно находиться на больничном минимум два месяца, чтобы получить отсрочку. А ситуация с коронавирусом развивается гораздо быстрее.

Но как будут предоставлять каникулы из-за снижения доходов, непонятно. Неясно также, придется ли доказывать, что ваши доходы снизились на 30% именно из-за коронавируса Похоже, пока одному Путину известно, каким будет алгоритм. Надеемся, что громкими словами президента дело не ограничится и скоро станет известно, как действовать россиянам, попавшим в трудную ситуацию.

Безработным станут платить больше?

Вроде бы да, но тоже непонятно. В выступлении президента говорилось об увеличении максимальной суммы пособия. Теперь она будет равна размеру МРОТ и составит 12 тысяч 130 рублей. Но вот про изменение минимальной суммы Путин ничего не говорил. Сейчас она составляет 1500 рублей.

А потому непонятно, станут ли получать больше денег те, чье пособие не дотягивает до максимума. Как именно будут обстоять дела, узнаем со временем.

Ну хоть за больничный-то станут больше платить?

И тут есть вопросы. Путин распорядился до конца года рассчитывать оплату больничного по МРОТ, а не по стажу. Кстати, так сейчас уже делают, но для тех сотрудников, которые проработали в организации меньше двух лет.

Из слов президента следует, что теперь такой метод расчета будет применяться для всех. В Минтруде уже отчитались, что на нововведение потребуется 7 млн рублей, а изменение коснется 2,3 млн россиян. Из сообщения ведомства следует, что это работники с небольшой зарплатой и маленьким стажем.

Но вот как будут рассчитывать больничный для тех, у кого хорошие стаж и зарплата, пока неясно. Не до конца понятно, переведут ли их на новый метод расчета, и не станут ли они получать меньше денег за период нетрудоспособности.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

26.03.2020 19:00
acdc

Понятно что ни куя не понятно.))) Какой же коммерс будет за выходные то платить если касса пустая? С чего ,если в ней денег не будет? Либо с голоду помрем все,либо некоторые от вируса. Делема...

26.03.2020 19:00
- гость -

Он, в последнее время, только пугает население. То конституционная реформа, то 70% среднего класса, то, вот, коронавирус.
А тем временем денег у людей становится всё меньше и меньше. Да и самих людей в России остаётся всё меньше и меньше.
Дело нужно делать, господин президент, а не информационный фон создавать.

26.03.2020 19:00
Редкий гость

Путин не сказал ничего о том, что сегодня для страны является самым важным:
- что делается для остановки распространения эпидемии;
- что для этого обязаны делать государственные органы;
- что для этого нужно делать гражданам.

Самое главное, чего не сказал Путин – это то, как можно и как следует остановить эпидемию в России.
Или хотя бы о том, как замедлить ее распространение.
Он даже не признал наличие самой эпидемии коронавируса в России.
В своем выступлении Путин ухитрился говорить о чем угодно – о голосовании по дорогим его сердцу поправкам, о налогах на дивиденды на переводы в оффшоры, о «привлекательных и высокодоходных размещениях средств в российских банках» – кроме именно этих двух ключевых задач.

Объявленная им каникулярная неделя не только не остановит распространение эпидемии, но лишь подстегнет его.
Нужны не каникулы, а карантин.
Не на неделю, а, минимум, на месяц, скорее всего, дольше.

Необходимо тестирование сотен тысяч, а вскоре и миллионов граждан.
Нужны десятки, а, возможно, и сотни тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.
Нужны инфекционные боксы по всей стране.
Нужны специализированные больницы в каждом регионе.
Но ни о чем об этом Путин не говорил.На спасение жизни и здоровья людей нужны деньги.
В США на борьбу с эпидемией уже направлены 2 триллиона долларов.
В России благодаря накопленным резервам, включая стабилизационный фонд, и профициту бюджета деньги на такие цели есть (581 млрд.дол. в резервах, 2 трлн.руб. из бюджета 2019 года).
Но на спасение людей они не направлены.
Даже решения об этом не приняты.
Даже единого слова об этом не сказано.

26.03.2020 19:04
- гость -

Согласно Трудовому кодексу, работа в выходные и праздники должна оплачиваться как минимум в двойном размере.

А кто прояснит картину?

26.03.2020 19:06
- гость -

26.03.2020 19:07
- гость -

в этом вся суть Путина и его системы:
сказать обо всём и не сказать ничего!!!
а на страшном суде можно лепетать всё что хочешь.
людям не нравятся такие хитро*опые! скользкие!
а это - ПРЕЗИДЕНТ?

26.03.2020 19:08
- гость -

А если одни будут сидеть дома и отдыхать,а другие работать(не за двойную оплату),то это уж ...

26.03.2020 19:09
- гость -

трудно было сказать - карантин???
меры направленные на уменьшение эпидемиологиского....
тьфу!!!

26.03.2020 19:09
- гость -

Редкий гость 19:00
500 заражённых и двое скончавшихся. Это причина принимать меры, как в случае опасности ядерной войны? Вы соизмеряете?

26.03.2020 19:09
- гость -

слабак!!!

26.03.2020 19:10
гость

Если я правильно понял.У кого стаж маленький и по больничному малая сумма,то она она не должна быть меньше мрот.

26.03.2020 19:11
- гость -

есть такая весч - арифметическая прогрессия!
и она не работает во время ядерного взрыва, а при бактериологическом применении работает

26.03.2020 19:19
- гость -

А кто прояснит картину?
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Мог бы Конь в пальто,но он ускакал в Черногорию."Разбирайтесь,-говорит,-без меня теперь".

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