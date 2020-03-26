Отдых? Не, не слышали. Что осталось непонятным в громких заявлениях Путина

Вечером 25 марта Владимир Путин обратился к народу и рассказал, как нас будут спасать от коронавируса. Если после слов о неделе отдыха вы выключили трансляцию и пошли отдыхать, сообщаем: там было еще много чего интересного. Причем, многое из президентских распоряжений звучит неплохо: полезно, своевременно и по делу. Но осталось и много непонятного.

Так отдыхаем или нет?

Ну вы же слышали президента: отдыхаем. Дни с 28 марта по 5 апреля Путин официально сделал выходными. В это время точно не будут работать в длинные выходные детсады, школы, колледжы и вузы. Но коммерческие организации могут работать. А потому все, похоже, зависит от решения работодателя.

Магазины, согласно указу, точно будут работать. Например, "Лента" и "Магнит" уже подтвердили, что не изменят режим работы.

Медицинские организации, аптеки, банки, транспорт, и органы власти также продолжат свою работу. А вот со всем остальным — непонятно. Не внес ясности и указ Виктора Томенко, который запретил проведение массовых мероприятий в Алтайском крае. Но о закрытии ТЦ и других развлекательных заведений речи не идет.

Так что, вы, возможно, рано обрадовались: сначала уточните у начальства, согласно ли оно с президентом.

Оплатят ли работу в выходные?

С этим тоже пока ничего неясно. Согласно Трудовому кодексу, работа в выходные и праздники должна оплачиваться как минимум в двойном размере. И вообще привлечь человека к работе в это время можно лишь с его письменного согласия. Но как будет в этот раз, похоже, не знает никто.

Но если мыслить логично (и почитать Трудовой кодекс), то за работу во время внезапных каникул работодатель должен будет заплатить вам вдвойне. Кажется, самое время проверить вашего начальника на добросовестность.

А что там про кредитные каникулы?

Путин сказал, что их можно получить, если из-за коронавируса ваши доходы упали минимум на 30%. Только вот как это доказать — пока большой вопрос. Понятный механизм обращения пока не разработан. Недавно amic.ru разбирался, как получить отсрочку по кредиту: по закону нужно находиться на больничном минимум два месяца, чтобы получить отсрочку. А ситуация с коронавирусом развивается гораздо быстрее.

Но как будут предоставлять каникулы из-за снижения доходов, непонятно. Неясно также, придется ли доказывать, что ваши доходы снизились на 30% именно из-за коронавируса Похоже, пока одному Путину известно, каким будет алгоритм. Надеемся, что громкими словами президента дело не ограничится и скоро станет известно, как действовать россиянам, попавшим в трудную ситуацию.

Безработным станут платить больше?

Вроде бы да, но тоже непонятно. В выступлении президента говорилось об увеличении максимальной суммы пособия. Теперь она будет равна размеру МРОТ и составит 12 тысяч 130 рублей. Но вот про изменение минимальной суммы Путин ничего не говорил. Сейчас она составляет 1500 рублей.

А потому непонятно, станут ли получать больше денег те, чье пособие не дотягивает до максимума. Как именно будут обстоять дела, узнаем со временем.

Ну хоть за больничный-то станут больше платить?

И тут есть вопросы. Путин распорядился до конца года рассчитывать оплату больничного по МРОТ, а не по стажу. Кстати, так сейчас уже делают, но для тех сотрудников, которые проработали в организации меньше двух лет.

Из слов президента следует, что теперь такой метод расчета будет применяться для всех. В Минтруде уже отчитались, что на нововведение потребуется 7 млн рублей, а изменение коснется 2,3 млн россиян. Из сообщения ведомства следует, что это работники с небольшой зарплатой и маленьким стажем.

Но вот как будут рассчитывать больничный для тех, у кого хорошие стаж и зарплата, пока неясно. Не до конца понятно, переведут ли их на новый метод расчета, и не станут ли они получать меньше денег за период нетрудоспособности.