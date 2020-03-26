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Барнаульские школы готовы к дистанционному обучению

, ИА "Амител"
Тем, у кого нет компьютера, задание пришлют в SMS
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Школы Барнаула готовы к дистанционному обучению. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с режимом повышенной готовности в Алтайском крае с 6 апреля и до улучшения эпидемической обстановки все школы города перейдут на режим дистанционного обучения. Всего в крае удаленно будут обучаться почти 80 тысяч школьников.

Каждая школа сама выбирает платформу - в зависимости от технических возможностей. Ресурсы для обучения школьники получат через "Сетевой город. Образование" и электронную почту.

Большинство учеников уже зарегистрированы на различных образовательных платформах, вроде Яндекс.Учебник, Российская электронная школа и Учи.ру. Если у школьника нет возможности использовать эти площадки, то задание будут отправлять через SMS или в бумажном виде.

Председатель комитета по образованию Андрей Муль, настоятельно рекомендует родителям переводить детей на удаленное обучение, ведь здоровье должно быть в приоритете.

  

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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