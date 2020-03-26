Сотрудники ГИБДД минимизируют общение с водителями

Госавтоинспекция скорректирует работу сотрудников в неделю, которую для профилактики коронавируса объявили нерабочей, сообщает МВД Медиа.
Инспекторы ГИБДД постараются минимизировать общение с водителями, составляя протоколы на месте нарушения, но при этом, по возможности, не допускать граждан в патрульные автомобили.
"Направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях при наличии полномочий по принятию решения по делу у должностного лица непосредственно на месте совершения правонарушения и отсутствии обстоятельств, препятствующих принятию такого решения, должно быть исключено, а нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС – минимизировано", — уточнили в ведомственном СМИ.
Разгрузят и прием посетителей в отделениях ГИБДД. Планируется, что он будет осуществляться исключительно по предварительной записи.
По данным на вечер 26 марта, в мире число зараженных COVID-19 достигло 414 тысяч, а летальных исходов стало уже больше 18 тысяч. При этом в России насчитывается 840 инфицированных пациентов, 38 из них уже выздоровели, двое – скончались.
Комментарии
Ни когда (для составления) протокола не сажусь в мусаровоз, полицаи сами приносят ко мне бумажки для подписи