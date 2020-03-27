Эксперты: россияне запаслись продуктами на 3,5 месяца вперед

Россияне запаслись продуктами почти на четыре месяца вперед. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на X5 Retail Group, которая владеет "Пятерочкой", "Перекрестком" и "Каруселью".
Согласно исследованиям, с 9 по 22 марта свыше половины покупателей закупались впрок. Активнее всех запасались пенсионеры: в их корзине были консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетная бумага.
В целом, за прошлую неделю продажи консервов выросли почти в 40 раз, заморозки и овощей — почти в 30 раз, круп — более чем в 25 раз. Пик покупок пришелся на 17 марта, а сейчас спрос на "карантинные" продукты начал снижаться.
По мнению экспертов X5 Retail Group, запасы помогут наиболее уязвимым частям населения переждать карантин без ущерба для здоровья и финансов. К ним они относят пенсионеров и тех, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями.
Ранее amic.ru писал, что россияне стали активно запасаться продуктами длительного хранения из-за коронавируса. В некоторых магазинах Барнаула даже опустели полки. При этом в Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что продуктов в каждом магазине хватит минимум на два месяца, а торговые точки ведут постоянные дозаказы товара.
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