Коттеджный поселок в Барнауле вторые сутки остается без воды и отопления

Жители барнаульского поселка "Самоцветы", по их словам, уже вторые сутки сидят без водоснабжения и отопления.
Население винит во всем застройщика – "Барнаулкапстрой". Как отмечают жители поселка, фирма не выполняет данные ранее обещания: асфальтовая дорога к "Самоцветам" до сих пор не проложена, вода не очищается, управляющей компании все еще нет. А теперь отключили отопление и водоснабжение. Как рассказал amic.ru, один из жителей поселка Евгений Копылков, в скважине попросту закончилась вода.
"Позвонили в "Барнаулкапстрой", нам сказали, что сломался насос. Вскрыли скважину – оказалось, что закончилась вода. Почему так произошло? Потому что изыскания застройщик провел неправильно, наверное. Каких-то перспектив нам не обозначили. 30 домов остаются без воды", — уточнил Копылков.
Напомним, АО СЗ "Барнаулкапстрой" уже не в первый раз оказывается в центре скандала.
Ранее уже бывшего директора организации Александра Канакова задержали по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, он получил почти три миллиона рублей. За эти деньги директор поручил своим подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства.
Позже правоохранители возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы Барнаула Сергея Демина. По предварительным данным, чиновник взял у предпринимателя 2,9 миллиона рублей из обещанных 15 миллионов за общее покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой".
Комментарии
Снег и буржуйки. Выхода нет только из гроба.
А как рекламировали пару месяцев назад эти выселки. Все там было прекрасно, тока купи. Неуважаемый амик..