195 человек пострадали в ДТП на территории Барнаула за два месяца

За первые два месяца 2020 года в Барнауле произошло 151 ДТП с пострадавшими, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД. В них получили травмы 195 человек. Еще трое погибли.
Наибольшее количество травмированных и погибших приходится на сбитых пешеходов. Во время 77 наездов медицинская помощь потребовалась 79 пострадавшим, а двое получили смертельных травмы.
Госавтоинспекция обращается к пешеходам и автолюбителям с призывом строго соблюдать ПДД.
"Внимательность и осторожность — главные качества участника дорожного движения", — подчеркнули в ведомстве.
Пешеходам следует переходить проезжую часть только убедившись в отсутствии опасности. Водителям рекомендуют удваивать бдительность на подходах к пешеходным переходам и рядом с остановками общественного транспорта.
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