Ученые из США нашли способ "блокировать" рак

Исследователи представили новый способ блокирования развития онкологических заболеваний. Об этом сообщили dni24.ru со ссылкой на Национальный институт здравоохранения США.
Согласно полученной информации, новый метод основан на прекращении ангиогенеза — процесса образования сосудов, через которые питаются раковые клетки. Когда опухоль появляется, она начинает стимулировать рост сосудов вокруг неё специальными ферментами, обеспечивая себе питательные вещества и кислород.
Ученые в США нашли новый способ блокировать эти ферменты. Пока они проверили его лишь на эмбрионах рыб, однако вскоре возможно проведение клинических испытаний на добровольцах. Отмечается, что этот способ не может привести к излечению от опухоли, но может сильно замедлить её развитие.
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