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Ученые из США нашли способ "блокировать" рак

, ИА "Амител"
Это может дать больше времени больным на лечение
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Исследователи представили новый способ блокирования развития онкологических заболеваний. Об этом сообщили dni24.ru со ссылкой на Национальный институт здравоохранения США.

Согласно полученной информации, новый метод основан на прекращении ангиогенеза — процесса образования сосудов, через которые питаются раковые клетки. Когда опухоль появляется, она начинает стимулировать рост сосудов вокруг неё специальными ферментами, обеспечивая себе питательные вещества и кислород.

Ученые в США нашли новый способ блокировать эти ферменты. Пока они проверили его лишь на эмбрионах рыб, однако вскоре возможно проведение клинических испытаний на добровольцах. Отмечается, что этот способ не может привести к излечению от опухоли, но может сильно замедлить её развитие.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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