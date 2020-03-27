Туго будет всем. Как кризис перевернет строительную отрасль Барнаула

Цены на строительные материалы вырастут, количество домов-долгостроев увеличится, а девелоперам придется сократить штат сотрудников. Таким прогнозом с amic.ru поделились барнаульские строители. Они опасаются, что пострадать от взлетевшего доллара, пандемии коронавируса и почти полной изоляции страны могут все звенья отрасли, начиная от производителей строительных материалов, заканчивая потребителем.

Цены вырастут, а может и нет

Кризис ударит по рынку новостроек через несколько месяцев, уверен заместитель гендиректора ИСК "Союз" Александр Мишустин. Дело в том, что все изменения в российской экономике, будь то корректировки курса доллара или снижение покупательской активности, "докатываются" до строительной отрасли не сразу, а лишь спустя некоторое время. Пока же барнаульские компании продают жилье по ценам, которые установили до изменения курса валют.

"Магазины могут поднять цены на товары через месяц-два, когда распродадут закупленное ранее. В строительной отрасли все иначе. Мы возводим объекты не несколько месяцев, а год, два, три. И здесь сразу изменить стоимость невозможно: есть утвержденные и согласованные с банком планы, графики, подписаны договоры на поставки материалов. В кризис мы вступаем позже остальных сфер, но и выходим из него позднее", – говорит Мишустин.

В компании "Адалин-Строй" считают, что цены на новостройки вырасти, конечно, могут. И на это влияют сразу несколько факторов.

"В нашей компании повышение цен будет плановое, в зависимости от стадии готовности объектов и себестоимости строительства. Если говорить о глобальной ситуации на рынке новостроек в Барнауле, то она, конечно, изменится. Некоторые банки уже начали поднимать ставки по ипотеке, вслед за ними остальные, вероятно, тоже подтянутся. А когда вырастет ставка по ипотеке, горожанам станет сложнее покупать квартиры", – отмечает руководитель группы компании "Адалин", Игорь Дублей.

Влияет и изменение курса валюты: падение рубля негативно влияет на покупательскую способность населения. В это же время материалы и услуги по строительству вырастут, следовательно, увеличится и себестоимость квадратного метра.

"В таких условиях застройщики будут вынуждены поднимать цены. Хотя ключевым условием для рынка будет покупательская способность населения, а она, к сожалению, изменится не в лучшую сторону. Да, в ближайшее время и застройщики, и покупатели будут жить в состоянии неопределенности", – считает Игорь Дублей.

Банки помогут. Но не всем

Строительные компании, которые сейчас работают по проектному финансированию, то есть через эскроу-счета, в кризис меньше зависят от рынка, уверен Александр Мишустин. Их работа и темпы строительства не привязаны к объемам продаж, ведь банк уже выдал им кредит.

"Раньше в кризис потребители переставали покупать квартиры, и у девелопера не было средств на стройку, поэтому он ее приостанавливал. Сегодня, если объекты возводятся по проектному финансированию, застройщик может работать независимо от рынка. Банк финансирует, он строит. Правительство и Центробанк даже думают о создании льгот для строителей, вплоть до компенсации части процентной ставки при проектном финансировании", – рассказывает Александр Мишустин.

По мнению исполнительного директора Союза строителей Алтайского края Вячеслава Ширшова, лучше всего в этих условиях будут чувствовать себя крупные компании, а вот мелким придется туго.

"Сейчас банки оценивают, что в зону риска заходят многие застройщики. Поэтому кредиты будут выдавать далеко не всем компаниям. Конечно, кто-то все равно останется на рынке. Но участь мелких застройщиков предрешена. Доказать свою экономическую состоятельность и ликвидность им намного сложнее, нежели флагманам строительного комплекса, которым, кстати, тоже непросто", – говорит Ширшов.

Непростая участь ждет и девелоперов, которые работают по договорам долевого участия, уверен исполнительный директор Союза строителей. Продажи квартир у них могут упасть, а значит, не будет денег для завершения стройки. В результате компании заморозят объект, что чревато еще большими потерями.

"Компании, которые возводят исключительно на средства дольщиков, видимо, приостановят работу. Но снижение темпов – первый шаг к гибели организации. Дольщики увидят, что стройка замедлилась, начнут требовать расторжения договоров и возврата средств. Но всем застройщик вернуть не сможет, у него просто закончатся деньги. А дальше – суд, приставы, закрытие расчетных счетов. Это не очень хороший прогноз в виду сегодняшней ситуации", – говорит Ширшов.

Дорогие материалы

Стоимость строительных материалов в Алтайском крае будет неизбежно расти, уверен Вячеслав Ширшов. Но если девелоперы начнут меньше строить, производители будут вынуждены снижать объемы продукции. Ведь выпускать кирпичи, панели и блоки, чтобы они лежали и "пылились", убыточно. А сокращение производства чревато сокращением штата.

"Мы уже разослали производителям строительных материалов данные для мониторинга, чтобы получить объективную информацию о росте цен. Но я точно знаю, что в начале апреля на 10% подорожает цемент, вырастет стоимость и металла. По объективным оценкам, материалы, которые производят на территории Алтайского края, например, щебень, гравий, цемент, дорожать не должны. Рост цен должен быть на уровне инфляции и "еще чуть-чуть", на стоимость импортных компонентов. Однако объективно инфляция в стране сейчас резко вырастет. Мы можем столкнуться с дефицитом строительных материалов или их продажей втридорога", – говорит он.

Госконтракты не для всех

Все обязательства на 2020 год по нацпроектам строительный комплекс выполнит. А вот про планы на следующий год можно забыть. "В 2021 году федеральные программы, затрагивающие отрасль, будут частично свернуты, а новые точно не заработают", – считает Ширшов.

В сфере госстроек и госзаказов он также прогнозирует изменения. Эту нишу после кризиса могут занять небольшие строительные компании, которые не смогут развиваться на рынке новостроек. А вот гиганты стройкомплекса покинут сферу государственных контрактов.

"Небольшие подрядные организации, у которых меньше штат, нет затрат на содержание больших офисных и производственных помещений, могут опускать цену контрактов и выигрывать их. Я сейчас не говорю о поликлинике за 1 млрд рублей, речь идет о социальных объектах, ремонтных работах на 50-100 млн рублей. Мелкий бизнес займет эту нишу и не отдаст крупным застройщикам. Вот такие качели – небольшие компании не смогут работать на жилищном строительстве, крупные – на госконтрактах", – говорит эксперт.

Он уверен, что сейчас судьба строительного комплекса Барнаула полностью зависит от потребителя и его платежеспособности.

"Есть спрос – будет предложение, новые дома и квартиры, нет спроса – предложения не будет. Просто так, для себя строители никогда работать не будут", – отмечает Ширшов.