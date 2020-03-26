У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

Стали известны результаты теста на коронавирус народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Как сообщает телеграмм-канал Mash, они оказались положительными.
Сейчас певец находится в реанимации. У него серьезные проблемы с легкими. Аналогичные симптомы наблюдаются и у супруги Лещенко.
Напомним, исполнитель почувствовал себя плохо, когда находился в режиме самоизоляции после турне по США и Канаде.
Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве в семье кадрового офицера, ветерана Великой Отечественной войны.
Лещенко — советский и российский эстрадный певец (баритон), с 1983 года — народный артист РСФСР. Известен также как музыкальный педагог, продюсер, автор текстов песен.
Известность певцу принесли композиции "День Победы", "Родительский дом", "Ни минуты покоя", "Прощай", "Почему ты мне не встретилась", "Родная Земля", "До свиданья, Москва", исполненная в финале Олимпиады-1980.
Комментарии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко лег в больницу в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют людей с подозрением на коронавирус, сообщает "Интерфакс".
Певец почувствовал недомогание и стал консультироваться с друзьями. Они нашли сходство симптомов с коронавирусом и рекомендовали обратиться к врачам. Так как вызвать медиков на дом не удалось, артист добрался до больницы самостоятельно.
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Весьма показательно для оптимизированной медицины. И это Народный артист РСФСР.
Про Botanika c нашего ресурса речи не идёт - дай бог ему долгой жизни,хотя он вчера и сте @ бался над артистом.