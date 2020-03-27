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За рубку ответишь. Алтайские депутаты ужесточат закон о зеленых насаждениях

, ИА "Амител"
В городах и селах региона будут сажать больше деревьев взамен срубленным
Вырубленные деревья в парке 'Изумрудный'. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вырубленные деревья в парке "Изумрудный". Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты алтайского Заксобрания утвердили новые требования к компенсационному озеленению в пределах населенного пункта на сессии 26 марта. Правда, пока только в первом чтении. Окончательно закон примут через месяц. И тогда за вырубленное дерево нужно будет посадить два и не хуже.

Компенсационное озеленение – это высадка новых деревьев и кустарников взамен уничтоженных или поврежденных. Например, во время строительства здания или обустройства спортивной площадки. 

По словам зампреда АКЗС, главы комитета по аграрной политике и природопользованию Сергея Серова, два молодых дерева взамен уничтоженному нужно будет высадить на том же земельном участке, а если это невозможно, то в радиусе 300 метров. И не когда-то потом, а в течение года.

Изменения вносят в статью 10 закона "Об охране зеленых насаждений городских и сельских поселений Алтайского края". Их поддерживают депутаты всех четырех фракций АКЗС. Но народные избранники предлагают сделать компенсационное озеленение еще строже. Например, глава фракции ЛДПР Владимир Семёнов считает, что посадить нужно не два, а пять деревьев. А представитель "Справедливой России" Владислав Вакаев отметил, что мало посадить, нужно еще проследить, чтобы молодое деревце не погибло в течение года. А потому нужно прописать гарантийные обязательства.

Окончательный вариант будет известен в конце апреля.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

27.03.2020 11:52
- гость -

Два??? Забыли к чему приводит геометрическая прогрессия? Одно.

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