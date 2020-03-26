В Алтайском крае закрыли фитнес-центры из-за коронавируса

Фитнес-центры и другие объекты, где оказывают физкультурно-оздоровительные услуги, закрывают в Алтайском крае.
Соответствующий приказ подписал глава Минспорта региона Алексей Перфильев. Документ опубликован на аккаунте ведомства в Instagram.
"Приостановить проведение на территории Алтайского края физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание физкультурно-оздоровительных услуг, в том числе на объектах спорта, в торгово-развлекательных центрах, иных местах массового скопления людей", – гласит текст первого пункта приказа.
Руководителям объектов спорта дано указание ограничить доступ людей в помещения зданий, где проводятся подобные мероприятия.
Тренерам получили разработать систему тренировок спортсменов, чтобы они могли заниматься у себя дома. Тренировочные мероприятия также приостановлены.
Примечательно, что не указана дата, до которой действуют ограничения. То есть запрет сохранится, пока министр спорта не даст новое распоряжение по этому поводу.
Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае по указу губернатора Виктора Томенко временно приостановят проведение досуговых, зрелищных, культурных и других мероприятий.
Напомним, в регионе на 26 марта официально не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но в соседних регионах СOVID-19 уже подтвердился у нескольких человек.
Комментарии
Наконец-то здравое решение!
А тут и Правительство зашевелилось.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который позволит кабинету министров в случае необходимости ввести режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. Согласно ему, правительство получит возможность устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режимов повышенной готовности и ЧС.
Примечательно, что несколькими часами ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместными "эвентуальные рассуждения" о введении режима ЧС в стране. "У нас де-факто эпидемии нет, и де-факто у нас ситуация гораздо лучше чем во многих странах", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов, почему Владимир Путин в обращении к нации не объявил режим ЧС.
Сейчас режим чрезвычайной ситуации федерального уровня может быть введен решением правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которой руководит глава МЧС. Из пояснительной записки к новому законопроекту следует, что он даст правительству право брать на себя функции координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.