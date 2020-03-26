Барнаульский зоопарк закрыли из-за коронавируса

В Алтайском крае продолжают закрывать места для массового посещения людей. Так, 26 марта о закрытии на своей странице в соцсети "ВКонтакте" объявил барнаульский зоопарк "Лесная сказка".
"С огромным огорчением сообщаем вам, что мы вынуждены закрыть зоопарк для посещений, – гласит пост зверинца. – Эта мера принята прежде всего для сохранения здоровья всех нас. Мы уверены, что вместе с вами справимся со всеми трудностями и испытаниями".
Представитель зоопарка заверил общественность, что руководство приложит все усилия, чтобы сохранить здоровье питомцев.
Любителям животных пообещали, что их продолжат информировать о жизни в зоопарке на страницах социальных сетей.
О том, на какой период приостановлен прием посетителей, информации пока нет.
Ранее власти Алтайского края объявили о целом комплексе ограничительных мероприятий, направленных на профилактику коронавируса. В частности, закрыли фитнес-центры, запретили массовые тренировки и развлекательные мероприятия.
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