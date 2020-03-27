Новый собственник Иткульского спиртзавода Marussia Beverages открыто признает, что вернуть прежние позиции у предприятия, еще в прошлом году признанного банкротом, быстро не получится. Вопрос не столько в производстве (выйти на показатели докризисного 2017 года можно без особого труда), сколько в восстановлении продаж и сбыта. О том, как предприятие будет выходить на прежние позиции, руководство спиртзавода рассказало на пресс-конференции, прошедшей накануне в Барнауле.

Разливай по новой

Розлив первой в 2020 году партии водки на заводе запланирован уже на следующей неделе. Но только после полноценного возобновления производства и возврата региональной дистрибуции менеджмент предприятия намерен выйти на федеральный уровень. Уже в этом году планируемый объем производства – на уровне не менее 1 млн дал.

Продукция реализуется пока только через торговую сеть "Аникс". Впрочем, предприятие намерено вернуть утраченные позиции среди большинства крупных ретейлеров, подчеркнул исполнительный директор Иткульского спиртзавода Андрей Широков. Он напомнил, что полки все то время, что завод не работал, не пустовали – место заняли другие производители крепких напитков. А потому процесс по возврату в магазины Иткуля может и затянуться. Впрочем, ни один из действующих договоров с сетями разорван в 2019 году не был.

Кроме того, новые владельцы завода сейчас изучают вариант по производству алтайского виски. "Нет ничего проще, как привезти виски из Шотландии и разливать его здесь. Но мы говорим, что будем производить именно виски из алтайского зерна и полностью из местных составляющих", – отметил гендиректор ООО "Маруся Бевереджис Рус" Юрий Тинт.

Инвестиции в проект могут составить 11-12 млн евро. Его планируют презентовать в начале следующего года. Само производство начнется не ранее 2023 года, а окупаемость составит 5-6 лет. В среднесрочной перспективе запустят и производство настоек. А в долгосрочной – производство дистиллятов и виски. В отдаленных планах – экспорт в Европу, Китай и США.

Что случилось с предприятием?

В прошлом году Иткульский спиртзавод признали банкротом. Деятельность предприятия приостановили, большую часть рабочих сократили, оборудование частично демонтировали. В середине марта арбитраж прекратил дело о банкротстве и одобрил мировое соглашение компании с кредиторами. Крупнейшим из них стал Сбербанк: ему завод оказался должен более 500 млн рублей. Marussia Beverages выплатит эту сумму в течение нескольких лет.

Главный итог судебного процесса заключается в том, что после выхода из процедуры наблюдения предприятие может полноценно функционировать.

В конце декабря 2019 года Marussia Beverages приобрела Иткульский спиртзавод за 15 млн евро (по курсу на тот момент – чуть более 1 млрд рублей, – прим. ред.). Гендиректор ООО "Маруся Бевереджис Рус" Юрий Тинт рассказал amic.ru, что в нынешнем году из-за падения курса рубля покупка спиртзавода могла бы обойтись уже в 1,3 млрд рублей. "Скорее всего, это бы нас не остановило, но если бы история разворачивалась прямо сейчас в условиях не только слабого рубля, но и неопределенности экономики на фоне коронавируса, затрудняюсь сказать, вышли бы мы на сделку или нет", – прокомментировал Тинт.

До банкротства Иткульский спиртзавод считался одним из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. С возвращением производства на прежний уровень руководство рассчитывает в перспективе расширить штат: сейчас трудоустроено около 300 человек, до кризиса – более 400.

Тем не менее новые собственники признают: вернуть лидирующие позиции у Иткульского спиртзавода в ближайшие месяцы не получится. Предстоит выстроить логистику с торговыми сетями. Выпускать сейчас продукции больше, чем ее можно реализовать, никто не намерен.

Marussia Beverages – международная группа компаний с собственными производственными площадками в Австрии (вина, ликёры), Шотландии (виски), Японии (саке, виски, джин), Грузии (вина), Франции (арманьяк) и дистрибуцией.