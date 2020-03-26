Жители барнаульского квартала обеспокоены "урезанием" вместимости школы

Жители барнаульских кварталов Лазурный и Лазурный-2 выразили обеспокоенность по поводу того, что их детям не хватит мест в строящейся школе на 550 мест по адресу Шумакова, 78. Свои опасения они выразили в аккаунте кварталов в Instagram.
"Изначально школа проектировалась и рассчитывалась на 1350 мест с учетом обслуживания двух наших смежных кварталов, – пишет один из местных жителей. – В наших кварталах расчетно проживает около 14 тысяч человек, и школа требуется большая, как раз на 1350 мест".
Молодые семьи также недовольны и тем, что на относительно небольшую школу может добавить нагрузку комплекс жилых домов, который планируют построить между гипермаркетом "Лента" и ТЦ "Волна". Он может вместить еще до 4 тысяч человек, утверждают барнаульцы.
"На сегодняшний день уже точно известно, что строить будут там примерно 90 000 кв. м жилой площади из бетонных панелей высотой под 20 этажей, – утверждает барнаулец. – Там не планируется размещать ни детский сад, ни школу".
В связи с этим горожане планируют обратиться к властям Алтайского края с призывом дать ответы на вопросы: почему уменьшили вместимость строящейся школы и куда пойдут учиться дети нового жилого комплекса?
Как ранее писал amic.ru, компания "Адалин-Строй" выиграла аукцион по продаже земельного участка на ул. Власихинской, 65а. Уже весной – летом 2020 года между гипермаркетом "Лента" и ТЦ "Волна" застройщик начнет строительство микрорайона из шести многоквартирных домов комфорт-класса.
"Адалин-Строй" выкупил участок площадью восемь гектаров за 131 млн рублей. Это в 2,5 раза больше начальной стоимости лота – 56,5 млн рублей. Конкурентом "Адалин-Строя" была компания "Алгоритм", которая предложила предпоследнюю цену в 129 млн рублей.
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