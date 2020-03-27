Разработчик мобильных игр выделит Барнаулу деньги на борьбу с коронавирусом

Один из крупнейших мировых разработчиков мобильных игр компания Playrix выделит 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом.
Четверть этой суммы уйдет в Вологодскую область. Именно там родились основатели Playrix — миллиардеры Дмитрий и Игорь Бухман. Остальные деньги распределят между городами, где находятся офисы компании. Это Барнаул, Петрозаводск, Иваново, Калининград, Великий Новгород и другие, сообщает Forbes.
Деньги направят на медицинскую технику, защитные и дезинфицирующие средства.
Добавим, что Playrix основана в 2004 году. Сейчас компания входит в топ-5 самых успешных мобильных издателей мира. По оценке Forbes, на середину февраля Playrix стоила более $7 млрд.
По последним данным, зараженных коронавирусом в Алтайском крае нет.
Комментарии
Молодцы.
Молодцы! Как-то необычно и... очень трогательно !
Хорошо бы другие последовали их примеру. Думаю,у нас в Алтайском крае много успешных бизнесменов и очень крупных компаний.
Прекрасный пример!!!!!Умнички!!!!!!
Теперь даже те,кто о них не знал,будут говорить о компании хорошо. Интересно,кто -нибудь последует их примеру,ведь как говорят в рекламе: "Мы думаем о вас".
Молодцы!
Андрей, мой бывший коллега, там художником-геймдизайнером работает лет 8.
Уважуха!
Много лет за ними не наблюдал, рисуют всякие фермы, да и ладно. А, оказывается, стоимость компании о-го-го как раскачали.