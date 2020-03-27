Барнаульцам предлагают с комфортом "самоизолироваться" за 65 млн рублей

Фото: avito.ru
На сайте Avito появилось объявление о продаже особняка, который находится на Горе.
Площадь двухэтажного коттеджа с цоколем составляет 460 квадратных метров, он стоит на участке в девять соток. Как подчеркивает автор объявления, интерьер и техническое оснащение дома – безупречны.
Особняк продается с мебелью, встроенной техникой и предметами интерьера. Внутри есть библиотека, кинозал, хамам, спортзал, кальянная.
Продавец просит за дом 65 млн рублей, но готов рассмотреть и обмен.
Как уже сообщал amic.ru, ранее эксперты ЦИАН составили рейтинг самых дорогих усадеб Сибири. Одна из них находится под Барнаулом – в Фирсовой Слободе. Продавец просит за усадьбу 35 млн рублей.
Комментарии
Барнаульцы скоро в теплотрассу жить пойдут от такой экономики в стране.
Зп 250т в год. 2,5 млн за 10лет. 25млн 100лет. Не потяну.
Кем и где нужно работать в Барнауле, чтоб построить и содержать такой шалаш?
Гость 08:04 Ракшин, уже пять лет продает, точнее доча.