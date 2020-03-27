Людей старше 60 лет попросили реже выходить из дома в Алтайском крае

Зам министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая попросила людей старше 60 – 65 лет по возможности ограничить свое перемещение по улицам.
"Мы с вами должны позаботиться о своих дедушках и бабушках, чтобы они сократили с передвижения", — цитирует Белоцкую "Алтайская правда".
При этом пожилым и маломобильным гражданам, находящимся на самоизоляции в Алтайском крае, будут помогать. Для них запустили горячую линию. Ее номер 8–800–200–3411. Волонтеры привезут продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости. Покупки будут делать на деньги самих пенсионеров.
Напомним, люди старшего поколения наиболее подвержены риску заражения коронавирусом и переносят его тяжелее молодых.
На данный момент официально зарегистрированных случаев заболеваний Covid-19 в Алтайском крае нет.
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