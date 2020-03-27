Мощный ветер обрушится на Алтайский край 27 марта

Относительно теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 27 марта, информирует региональный Гидрометцентр.
Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +2°C до +7°C. В западных районах выпадет мокрый снег. Скорость ветра при порывах может достигать 20 м/с. На дорогах местами гололедица.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +2°C до +4°C. Осадков не ожидается. Эксперты ЦГМС отмечают, что скорость ветра в краевой столице не превысит 14 м/с.
Комментарии
Климат всё больше напоминает степной.