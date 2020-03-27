Банк России "заморозит" курс рубля до 6 апреля

Курс иностранных валют к рублю и цены на драгоценные металлы, установленные 27 марта, будет действовать до 6 апреля, проинформировала население пресс-служба Центробанка.
Решение связано с тем, что это последний рабочий день перед неделей отдыха, объявленной президентом России Владимиром Путиным в связи с угрозой коронавируса.
"Указанные курсы и учетные цены будут действовать с 28 марта по 6 апреля 2020 года включительно, — уточнили в ЦБ. — Публикация процентных ставок группы MIACR будет продолжена 6 апреля 2020 года на основе данных за последний рабочий день марта текущего года".
Отметим, что по данным на 26 марта курс доллара и евро вновь пошли вверх. Так, американская валюта поднялась до 77,5 рубля, а курс евро достиг 85,5 рубля.
Обвал рубля начался 6 марта после развала сделки ОПЕК+. Тогда Россия отказалась от предложения по снижению объемов добычи нефти. После этого стоимость нефти начала падать, обновив четырехлетний минимум. Финансовая ситуация осложнилась по всему миру. Так, 13 марта американская фондовая биржа закрылась с крупнейшим с 1987 года падением.
Напомним, во время обращения к населению РФ российский лидер объявил следующую неделю нерабочей, объяснив это профилактикой коронавируса. Но правило распространяется не на все профессии. Кого не коснутся длинные выходные, читайте в материале amic.ru.
Комментарии
А зачем сейчас-то замораживать, на дорогом долларе? 9 марта надо было шевелиться.
Ну, не идиоты ли?