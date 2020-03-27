Сеть кинотеатров "Киномир" временно приостановила работу в Алтайском крае

"Киномир" временно приостанавливает работу кинозалов Барнаула и Бийска с пятницы, 27 марта, следует из официального заявления региональной сети кинотеатров.
Руководство "Киномира" уточнило, что приостановка деятельности связана с Указом Губернатора Алтайского края "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" от 26.03.2020г. Все оплаченные заказы будут аннулированы, а деньги возвращены.
"Разумеется, мы продолжим рассказывать о событиях в сфере кинематографа в наших блогах в соцсетях, с удовольствием ответим на ваши вопросы и комментарии. Надеемся, что сложившаяся ситуация в скором времени разрешится, и мы вернемся к работе, чтобы и дальше радовать вас новинками кино", — сказано в сообщении.
Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 26 марта, подписал указ об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно указу, в регионе на время приостанавливается проведение досуговых, зрелищных, культурных и других мероприятий.
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