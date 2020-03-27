"Тотальный диктант" проведет 7-часовой онлайн-марафон

Организаторы ежегодного образовательного мероприятия "Тотальный диктант" анонсировали 7-часовой онлайн-марафон, программа которого состоит из семи лекций о русском языке, сообщается на официальном сайте акции.
"Тотальный диктант" весь мир напишет не весной, как обычно, а осенью – 17 октября 2020 года. Но "фантомный" апрельский диктант о себе напомнит: руки-то чешутся!" – пишут организаторы.
Онлайн-марафон стартует 4 апреля в 9:00 по мск. Его программа состоит из семи часов лекций о языке нон-стоп:
- 9:00 Антон Сомин – "От оспы до коронавируса: препарируем названия болезней"
- 10:00 Светлана Друговейко-Должанская – "Новые знаки русского письма", гости в студии – группа "Ундервуд"
- 11:00 Владимир Пахомов – "Фантомный" диктант "Время, вперед!" и разбор текста"
- 12:00 Ольга Северская – "Как писать письма не "на деревню дедушке"?", гостья в студии – Полина Парс, автор ютуб-канала "Читалочка"
- 13:00 Кира Дружинина – "Выпить, накатить, заложить за воротник… А что делаете вы?"
- 14:00 Илья Стахеев – "Как знание языка помогает распознать фейковые новости", гость в студии – писатель Андрей Геласимов
- 15:00 Галина Юзефович – "Мифы о чтении"
Записаться на онлайн-марафон "Тотального диктанта" можно на сайте акции.
Как сообщал amic.ru, ежегодное образовательное мероприятие "Тотальный диктант" перенесли на осень 2020 года из-за коронавируса. Освободившееся время до осени организаторы акции используют для создания новых онлайн-курсов, а также обсудят возможность продления курсов подготовки к мероприятию.
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Здорово придумали, я с вами!