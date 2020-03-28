Будет даже урок физкультуры. Как барнаульских школьников будут учить дистанционно

Школы Алтайского края готовятся к переходу на дистанционное обучение в связи с ухудшающейся ситуацией по коронавирусу. Предполагается, что только в Барнауле с 6 апреля дистанционно будут обучаться более 80 тысяч школьников. И родители, и учителя взбудоражены подобной перспективой и опасаются, что это принесет лишь дополнительные проблемы и головную боль. Между тем в комитете по образованию города Барнаула утверждают, что столица Алтайского края к переходу на дистанционное обучение готова. И на примере лицея № 122 продемонстрировали, как будут проходить уроки в режиме онлайн.

Не новое и не страшное

Электронное и дистанционное обучение для учителей Барнаула новинкой не являются, уверяет заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея № 122 Людмила Мишина.

"Электронную форму используют сейчас часто учителя параллельно с очной формой обучения. Кейсы с учебными материалами размещают в электронном журнале, дети выполняют и отправляют выполненные работы или через сетевой журнал, или по почте учителю. Дистанционное обучение использовали реже. Это связано с техническими возможностями: даже такие платформы, как "Скайп" или WhatsApp пока доступны не каждому ученику. Но сегодня возникла ситуация, когда эти формы обучения стали особенно востребованы. В нашей организации было решено перейти на электронную форму обучения с использованием дистанционных образовательных технологий", – пояснила Мишина.

Пока у детей идут каникулы, в школах тестируют разные учебные платформы, проверяют техническую оснащенность и корректируют расписание занятий и учебную программу. К 6 апреля все школы Барнаула должны быть готовы к переходу на дистанционную форму обучения.

Как будут проходить занятия

Почти как в школе, только дома. Для учеников будет составлено расписание занятий, в соответствии с которым в строго определенное время ученик должен выйти на дистанционную связь с учителем. В каждой школе самостоятельно определяют наиболее подходящую бесплатную образовательную платформу. Среди них:

В Барнаульских школах самые популярные – первые три. Родителям или детям нужно зарегистрироваться и "прикрепиться" к своему преподавателю. Инструкцию, как это сделать, выдает классный руководитель.

Также для электронного обучения можно использовать информационную систему "Сетевой город. Образование" и электронную почту. Эта система позволяет публиковать расписание занятий, задания по предметам, имеет встроенный почтовый сервис. Все участники имеют возможность обмениваться сообщениями.

"Мы можем подобрать подходящие видеоуроки, выставить в сетевой регион ссылки и дети могут их там посмотреть, а учитель к этому видеоуроку может разработать комплекс заданий, выдать дополнительный теоретический материал и также выложить все это в "сетевом регионе". Ребенок все это изучает, выполняет и отправляет выполненные задания учителю. А педагог проверяет и выставляет оценки", – пояснил учитель физики и заместитель директора по информатизации Роман Шикин.

Если у школы есть техническая возможность, то учитель сам может проводить видеоуроки, воспользовавшись видеосвязью. Длительность такого урока, в отличие от стандартного, не должна превышать 30 минут. По завершении занятия дети также выполняют задания и отправляют учителю.

Конечно, нужно понимать, что большей частью дистанционное обучение предполагает самостоятельную работу детей под контролем учителя.

А оценки будут ставить?

Обязательно. Причем не всегда непосредственно учитель. Дело в том, что ряд образовательных платформ предусмотрели возможность контроля и оценки за выполнение задания. То есть программа сама поставит баллы за выполненные задания, суммирует их и даже внесет в электронный журнал.

Роман Шикин отмечает, что современные образовательные платформы хороши еще и тем, что можно задать временные ограничения на выполнение задания, и учителю будет тоже видно, сколько времени потратил ребенок на решение задачи.

Если педагогу не понравятся задания, которые предлагает платформа, он может их скорректировать по своему усмотрению или внести новые.

Плюсом является и то, что результаты учащихся и их работы могут просматривать родители.

"Электронные ресурсы расширяют возможности учителя. И сейчас мы уже думаем над тем, чтобы при переходе не очную форму работы оставить параллельно использование этих ресурсов", – говорит Людмила Мишина.

А если школьник не понял материал?

В расписании учителя будет назначен час дополнительных занятий, где школьники могут более подробно позаниматься с учителем по темам, вызывающим затруднения. Кроме того, есть возможность задать вопросы в том же самом "Сетевом городе" или в группе WhatsApp.

А как же физкультура?

Занятия по физкультуре на дистанционном обучении тоже будут, так же как и уроки по технологии (труду), музыке и рисованию. Часть уроков по физкультуре отводится под теоретический материал, вот его и будут осваивать ребята. А помимо этого для школьников предусмотрена и проектная деятельность. Так что расслабиться особо у детей не получится.

А если нет интернета?

Если у школьника нет возможности выхода в интернет, то учителя будут передавать ему задания и теоретический материал в распечатанном виде на бумажном носителе. В определенные дни школьник (через родителей) принимает и возвращает педагогу выполненные задания.

Председатель комитета по образованию Андрей Муль сообщил, что в Барнауле проводили опрос среди родителей школьников, чтобы выяснить, сколько детей не имеют возможности выхода в интернет. Однако данные опроса оказались некорректны. "Согласно этому опросу у нас 15% школьников не имеют технической возможности выхода в интернет. Но оказалось, что многие родители не совсем верно поняли вопрос и сейчас эта цифра гораздо ниже", – сказал Муль.

Также председатель комитета рекомендовал всем родителям перевести детей на дистанционное обучение, напомнив, что на чаше весов сейчас находится их здоровье.

Есть проблемы, но нет трагедии

Мнение педагогов о дистанционном образовании

Елена Никитенко, центр "Грани": "Я уже несколько дней занимаюсь с детьми дистанционно. С кем-то по "Скайпу", с кем-то по WhatsApp. Но у меня в группе максимум два-три человека, поэтому пока мне достаточно легко. Как это будет выглядеть в школе, где класс 30 человек, я не могу себе представить. Кроме того, еще год назад, когда я работала в обычной школе, у нас постоянно происходили перебои с электронным журналом из-за перенагрузки, когда все учителя начинали его заполнять.

Не разделяю точку зрения, что родители смогут хорошо объяснить детям школьный материал. Слишком много нюансов. Вряд ли человек, который никогда с этим не сталкивался, сумеет объяснить правило так, чтобы оно запало в душу, так, как это может сделать учитель, у которого за плечами 5-10 лет преподавания.

Лично мне на занятиях необходимо глаза в глаза видеть ребенка, как он реагирует на задание, как его выполняет. Но, с другой стороны, переход на эту систему – это объективная необходимость. Поэтому нужно пересидеть это время на дистанционке и подождать, когда настанут лучшие времена. Вообще, я не считаю, что это глобальная трагедия. Ну, отдохнут дети, посидят немного дома. Потом выйдут и будут снова учиться.

Учитель информатики Иван Гребенкин: В крае действительно есть опыт использования дистанционных технологий еще с 2011 года. Тогда эта проблема серьезно изучалась из-за нехватки педагогов в малокомплектных сельских школах. И на протяжении этих девяти лет были опробованы разные способы, методики и технологии преподавания в дистанционном формате. Просто сейчас внедрение этой формы происходит в массовом порядке. И тут самая главная сложность – психологическая. Нужно быстро перейти на новую для себя систему обучения тем, кто с этим никогда не сталкивался.



В принципе ничего страшного не произойдет, потому что это все-таки временная мера. Мне кажется, что школам сейчас нужно немного перестроить свой учебный план и на ближайшей неделе лучше не давать новые сложные темы, а больше работать с повторением и обобщением пройденного материала. Порешать проблемные задачи, разобрать проблемные вопросы.

Проблемы могут возникнуть в отдаленных школах, где слишком медленный интернет, или его вообще нет. Вот как там выходить из ситуации – непонятно.

Что касается видеоуроков, то тут надо понимать, насколько они целесообразны. Если у учителя один-два урока в неделю, то есть ли смысл организовывать видео, если большую часть урока будут разбираться куда подключиться, на что нажать и так далее. Если дистанционное обучение продлят, то без прямых трансляций не обойтись. Но если временная ситуация – зачем усложнять? А в целом такой переход на дистанционное обучение может стать той поворотной точкой, которая покажет, что информационные технологии не громкие слова, а реальные инструменты, которые работают.