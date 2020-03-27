Как 15 женщин в Алтайском крае шьют 15 тысяч медицинских масок. Репортаж с фабрики

15 тысяч масок в сутки изготавливают на одной из швейных фабрик в Барнауле. Губернатор Виктор Томенко 26 марта посетил предприятие, посмотрел, как работает производство и заявил, что необходимо его расширить. Ведь в последнее время медицинская маска – один из самых востребованных товаров на рынках всего мира.
"Вспомнили про нас, когда гром грянул, где власть раньше была, когда швейную промышленность края на колени ставили", – тихо произносит одна из швей, увидев входящего в цех губернатора с делегацией.
То, что швейная промышленность действительно переживает не лучшие времена, ощущается во всем. Обшарпанные двери и полы, неровные стены, удивительно, как еще работают здесь утюги и швейные машины.
Кстати о швейных машинках, сейчас их тут около пятидесяти. Когда приехали высокие гости, в цеху работали 15 женщин. Каждая в день изготавливает в среднем по 1000 штук масок. У предприятия есть возможность расширить штат сотрудников и тогда оно сможет выпускать порядка 60 000 медицинских масок.
Виктор Томенко поручил оказать фабрике финансовую помощь, а также помочь в составлении бизнес-плана и организации заказов. Как сейчас выглядит производство масок в Барнауле, вы можете посмотреть в фоторепортаже amic.ru.
Комментарии
ТУФТА ЭТИ ВАШИ САМОШИТЫЕ МАСКИ!!!!
2Хслойные, прозрачные, без фиксатора на носу с резинками от трусов,
материться нельзя но вы афигели такое продавать.
Могу ошибаться, но сдаётся, что только начали шить подобное, на вырасшем спросе. И да, ухи от труселевой резинки не болят? Могу предложить гораздо более эргономичные изделия.
фиговые маски
А фотки то супер, огггоооньь
и что толку от этих масок, которые на грязном столе лежали и грязными руками по пакетикам расфасовывались?
А как же путенская неделя ? Хе-хе
А Шипуновская колония не шьёт ещё? Недоработка.
Маски не хорошие. Резинки от трусов натянуты. А женщины правы на все 100. Промышленность в таком состоянии, что фабрики привозят китайские носки, что бы из них шить одноразовые тапочки...
А им самим маски не нужны?
Машинки импортные.
Материал тоже.
Стерилизацию маски не проходят.
На вас не угодишь. Одевайте свои грязные трусы на нос и ходите предохраняйтесь.