Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Американский актер Марк Блум, известный по ролям в сериале "Клан Сопрано" и фильме "Крокодил Данди", скончался от осложнений после заражения коронавирусной инфекцией в возрасте 69 лет, передает издание TMZ.
Нью-йоркский театр Playwrights Horizons подтвердил в Twitter, что Блум умер 26 марта.
Также Марк Блум снимался в сериалах "C.S.I.: Майами", "Миллиарды", "Грань", "Моцарт в джунглях" и в фильмах "Отчаянно ищу Сьюзэн", "Свидание вслепую".
Напомним, недавно французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заявила о выздоровлении после COVID-19.
Комментарии
Каждый по своему обнуляется.
Интересно,Лещенко откачают?
Вся медицина России наверное брошенна на него.
27.03.2020 10:18
- гость -
Брошена пишется с одной "н", карась забугорный.