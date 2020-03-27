Сезон активности клещей начался в Алтайском крае

Первый случай присасывания клеща зафиксировали в Рубцовском районе Алтайского края 24 марта, тем самым отметив начало сезона активности этих членистоногих, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, пик активности клещей прогнозируется в мае. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года. В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю призывают при прогулках и отдыхе на природе соблюдать меры профилактики клещевого энцефалита.
В частности, перед походом в лес необходимо одеваться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Для этого нужно надевать одежду, рукава и воротник которой будут плотно прилегать к телу, а штаны и рубашку необходимо заправлять. Кроме того, в ведомстве рекомендуют применять отпугивающие средства от клещей, которые минимизируют риск присасывания.
В случае обнаружения присосавшегося к коже клеща сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Комментарии
Новость из цикла "Вчера соседка уронила на пол солонку".
27.03.2020 10:08
- гость -
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Иди в лес, парк, не бойся клещей. Веди свою семью.
27.03.2020 11:01
- гость -
И что там сейчас делать? Полтора метра снега.