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Рабочие дни на "путинских каникулах" не будут оплачиваться в двойном размере

, ИА "Амител"
Разъяснения дал Минтруд
Фото: Capost.media

Фото: Capost.media

Министерство труда опубликовало рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом выходной неделей, с 30 марта по 3 апреля. Информация размещена на сайте ведомства.

Уточняется, что эта неделя не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата производится в обычном, а не повышенном размере.

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

Также Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется. Среди них все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт. Также режим нерабочей недели не распространится на работников социальных фондов. Помимо этого, по решению руководителей продолжат работать государственные и муниципальные служащие.

Как уже писал amic.ru, 25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Это, по мнению президента, позволит снизить распространение коронавируса.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены два летальных исхода. В Алтайском крае больных COVID-19 нет.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.03.2020 10:14
Жоржик

А те кто работает в эти нерабочие дни, как будет оплата ? Те кто дома сидит - понятно, по обычному тарифу, а тем кто работает как ?

27.03.2020 10:16
- гость -

2Жоржик:
ты текст читал? написано же ясно:
>Уточняется, что нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным
>дням, оплата производится в обычном, а не повышенном размере.

27.03.2020 10:17
- гость -

Опять обули называется

27.03.2020 10:19
Гость

27.03.2020 10:14
Жоржик
Вам вообще не будут платить.

27.03.2020 10:27
гость

Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами эти обязанности должны исполняться в рабочее время.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Государственный орган или общественное объединение, которые привлекли работника к исполнению государственных или общественных обязанностей, в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, выплачивают работнику за время исполнения этих обязанностей компенсацию в размере, определенном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации либо решением соответствующего общественного объединения.

Только в данном случае Указ Президента РФ не является федеральным законом.
А поэтому, иное понимание как выходные, либо Всероссийский отпуск к Указу Президента неприменимо.

Разъяснения Минтруда в данном случае вообще носит рекомендательный характер за который Минтруду и отвечать.

27.03.2020 10:30
- гость -

может вам еще премию в трехкратном размере выписать, совсем обнаглели

27.03.2020 10:33
- гость -

Это чушь для перебздевшей хипстоты. Люди, которые делом заняты, как работали, так и будут работать, обычным порядком. И не важно, что лепетал по телевизору человек, похожий на президента Путина В. В.

27.03.2020 10:34
- гость -

Минтруд с ТК РФ не знаком видимо, там всё написано

27.03.2020 10:42
Алиса

Правильное решение.

27.03.2020 10:42
- гость -

Те кто дома сидит - понятно,

Кто будет сидеть?
Бюджетные нахлебники только.
путин чушь это спорол думая что все на гос.предриятиях и службе работают

27.03.2020 10:48
- гость -

Господин Путин свои вопросы порешивает, а нам жить нужно.

27.03.2020 10:53
- гость -

27.03.2020 10:48
- гость -

Надежда что обнулит господина короновирус.
В окружении есть уже инфицированные

27.03.2020 10:54
- гость -

Нет подтверждения что вы человек.

ау, амик, неужто инопланете вас атакуют?

27.03.2020 10:54
- гость -

27.03.2020 10:48
- гость -
Так пожививайте,кто вам не дает?)

27.03.2020 10:54
гость

вот как раз бюджетников то и заставляют работать

27.03.2020 10:55
- гость -

Вам может и постановление Конституционного Суда не указ?

27.03.2020 11:09
гость

Как медики, участковые работают?

27.03.2020 11:09
Жоржик

27.03.2020 10:16
- гость -

Конечно читал, потому и вопросы, четкого ответа минтруд не дал. Те кто не работают, лежат дома на диване получают обычную ЗП и те кто работает - получает ее же в обычном размере. Как-то несправедливо.

27.03.2020 11:10
Жоржик

Мне будут, не волнуйся, двухстволочка.

27.03.2020 11:13
- гость -

Кто-то ещё не понял, что в мире кризис и коронавирус только оправдание? Кто-то ещё не понял, чтот грядёт огромная безработица? Выключите, наконец, психологию нахлебников и будьте рады посидеть бесплатно с сохранением рабочего места, а уж посчитать за счастье работать с сохранением хотя бы одинарной зарплаты. Требовать какие-то двойные выплаты - верх наглости и признак разжижения мозгов от постоянного кнопкотыкания.

27.03.2020 11:21
- гость -

Аркадию
дадут зарплату
примерно с локоть толщиной.
Ему начальник
это жестом
из кабинета показал.

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