Рабочие дни на "путинских каникулах" не будут оплачиваться в двойном размере

Министерство труда опубликовало рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом выходной неделей, с 30 марта по 3 апреля. Информация размещена на сайте ведомства.
Уточняется, что эта неделя не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
Также Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется. Среди них все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт. Также режим нерабочей недели не распространится на работников социальных фондов. Помимо этого, по решению руководителей продолжат работать государственные и муниципальные служащие.
Как уже писал amic.ru, 25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Это, по мнению президента, позволит снизить распространение коронавируса.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены два летальных исхода. В Алтайском крае больных COVID-19 нет.
Комментарии
А те кто работает в эти нерабочие дни, как будет оплата ? Те кто дома сидит - понятно, по обычному тарифу, а тем кто работает как ?
2Жоржик:
ты текст читал? написано же ясно:
>Уточняется, что нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным
>дням, оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
Опять обули называется
27.03.2020 10:14
Жоржик
Вам вообще не будут платить.
Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами эти обязанности должны исполняться в рабочее время.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Государственный орган или общественное объединение, которые привлекли работника к исполнению государственных или общественных обязанностей, в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, выплачивают работнику за время исполнения этих обязанностей компенсацию в размере, определенном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации либо решением соответствующего общественного объединения.
Только в данном случае Указ Президента РФ не является федеральным законом.
А поэтому, иное понимание как выходные, либо Всероссийский отпуск к Указу Президента неприменимо.
Разъяснения Минтруда в данном случае вообще носит рекомендательный характер за который Минтруду и отвечать.
может вам еще премию в трехкратном размере выписать, совсем обнаглели
Это чушь для перебздевшей хипстоты. Люди, которые делом заняты, как работали, так и будут работать, обычным порядком. И не важно, что лепетал по телевизору человек, похожий на президента Путина В. В.
Минтруд с ТК РФ не знаком видимо, там всё написано
Правильное решение.
Те кто дома сидит - понятно,
Кто будет сидеть?
Бюджетные нахлебники только.
путин чушь это спорол думая что все на гос.предриятиях и службе работают
Господин Путин свои вопросы порешивает, а нам жить нужно.
27.03.2020 10:48
- гость -
Надежда что обнулит господина короновирус.
В окружении есть уже инфицированные
Нет подтверждения что вы человек.
ау, амик, неужто инопланете вас атакуют?
27.03.2020 10:48
- гость -
Так пожививайте,кто вам не дает?)
вот как раз бюджетников то и заставляют работать
Вам может и постановление Конституционного Суда не указ?
Как медики, участковые работают?
27.03.2020 10:16
- гость -
Конечно читал, потому и вопросы, четкого ответа минтруд не дал. Те кто не работают, лежат дома на диване получают обычную ЗП и те кто работает - получает ее же в обычном размере. Как-то несправедливо.
Мне будут, не волнуйся, двухстволочка.
Кто-то ещё не понял, что в мире кризис и коронавирус только оправдание? Кто-то ещё не понял, чтот грядёт огромная безработица? Выключите, наконец, психологию нахлебников и будьте рады посидеть бесплатно с сохранением рабочего места, а уж посчитать за счастье работать с сохранением хотя бы одинарной зарплаты. Требовать какие-то двойные выплаты - верх наглости и признак разжижения мозгов от постоянного кнопкотыкания.
Аркадию
дадут зарплату
примерно с локоть толщиной.
Ему начальник
это жестом
из кабинета показал.