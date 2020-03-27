70 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Барнауле

Почти 70 тысяч квадратных метров дорожного покрытия заасфальтируют в Барнауле, сообщают в пресс-службе мэрии краевой столицы.
Также с 2 марта в условиях низкой температуры воздуха на дорогах Барнаула уже идет ремонт дорог с применением холодного асфальта и инертных материалов. Суммарно таким методом отремонтируют порядка 176,5 квадратного метра дорог.
Ремонт дорожного покрытия с применением горячей асфальтобетонной смеси начнется при наступлении положительных среднесуточных температур – от +5 градусов, при условии полного высыхания дорожного покрытия.
На сегодняшний день сотрудники "Автодорстроя" выявляют участки улиц, которые требуют приоритетного ремонта. Так, на участке улицы Ползунова в границах проспектов Социалистического и Красноармейского заменят дорожное покрытие и обустроят водоотводные лотки.
Комментарии
Ну да, а сразу после ремонта, коммунальные службы будут вскрывать новый асфальт и ремонтировать коммуникации.
10:10, это же классика жанра! на красноармейском в районе плазы, яма 2*2метра, уже 2 года, и никому дела нет! а был новый, прекрасный асфальт!
Суммарно таким методом отремонтируют порядка 176,5 квадратного метра дорог.
это площадь приличной квартиры, ничего не попутали?
Почти 70 тысяч квадратных метров дорожного покрытия заасфальтируют в Барнауле, сообщают в пресс-службе мэрии краевой столицы.
это участок дороги 7 метров на километр, короче дорог не будет
Да уж, с цифрами и арифметикой прямо беда.