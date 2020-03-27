Apple отложила выпуск нового iPhone

Apple отложила выпуск iPhone 12 из-за пандемии коронавируса, которая влияет на поставки комплектующих. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источники издания Nikkei.
Традиционно Apple выпускает новые модели осенью. По информации источников, сейчас в компании обсуждают возможность отложить выпуск iPhone 12 на несколько месяцев из-за нарушения цепочки поставок. Кроме того, компания уверена, что пандемия повлияет и на спрос.
Как сообщают источники Nikkei, Apple примет решение не позднее мая. Сейчас фирма должна показать прототип поставщикам и запустить предварительное производство, но командировки в Китай невозможны из-за карантинных мер. При наихудшем развитии ситуации выпуск отложат и вовсе до 2021 года.
Напомним, линейка будущих смартфонов Apple будет включать в себя iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Однако, как заявляют аналитики, в этом году Apple также может представить iPhone 12 Mini с безрамочным дисплеем на 5,4 дюйма.
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