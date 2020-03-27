Алтайский театр драмы покажет "Собачье сердце" на YouTube

Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина и ГТРК "Алтай" устроят онлайн-премьеру спектакля "Собачье сердце". Таким образом учреждение, которое закрыли для посетителей на время карантина, планирует отметить Международный день театра, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
Показ спектакля пройдет на YouTube-канале "Вести Алтай" в пятницу, 27 марта, в 18:30.
По словам директора театра Любови Березиной, "Драма" не может и не должна оставаться без публики, а выход в интернет – это возможность разнообразить свою аудиторию. "Завидую тем, кто увидит наш спектакль впервые!" – отметила она.
Как ранее сообщал amic.ru, с 24 марта региональные театры, музеи и библиотеки прекратили принимать посетителей по приказу краевого Минкульта.
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