В России вырос спрос на домработниц

Спрос на клининговые услуги в России в марте 2020 года увеличился на 20-39% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследования ряда сервисов по поиску работы.
Исследователи связывают масштабный рост спроса на услуги горничных, уборщиц и сиделок с массовым переходом населения на удаленную работу из-за угрозы распространения коронавируса.
Аналитики отметили и увеличение числа размещенных резюме в отрасли домашнего персонала на 45%. Средняя зарплата такого работника по данным на 25 марта составила 59,8 тысячи рублей в месяц. Для сравнения, годом ранее месячный доход домработницы в среднем составлял 38,8 тысячи рублей.
При этом эпидемиологи отметили, что повышенный спрос на услуги домработниц имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В частности, безусловным плюсом является то, что россияне стали тщательнее соблюдать чистоту, однако пускать в свою квартиру незнакомого человека без защитного костюма в условиях пандемии – рискованно.
Впрочем, администрации сервисов по поиску соискателей рекомендуют исполнителям соблюдать все меры предосторожности и приходить на работу в бахилах, медицинской маске и перчатках, а также чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами. Кроме того, домработницам советуют по возможности не находиться в одной комнате с заказчиком во время уборки.
Комментарии
Средняя зарплата такого работника по данным на 25 марта составила 59,8 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, годом ранее месячный доход домработницы в среднем составлял 38,8 тысяч рублей.
Хм, это где такие зарплаты? в Москве для немых таек или отрезающих головы таджичек?
Ага. не в России это а там в другом гос-ве
Помощница по хозяйству-домработница
от 90 000 руб.
Санкт-Петербург
Домработница
от 130 000 руб.
Москва
ииии, тадамммм
Барнаул
Домработница
от 15 000 руб.
Серьезно? То есть когда люди работали вне дома, они находили время убраться, а теперь когда работают из дома - то нужны домработницы?))
А ничего что в европе наоборот к чертям позакрывали все клининговые центры, чтобы домработницы заразу не таскали?))))
Знакомый в Барнауле ищет домработницу зпл 30т.р., 40-45 лет, но по объявлению брать не хочет, только по рекомендации.
40-45 лет
шо за дискриминация
за мужа может боится, что молодушка уведет)))