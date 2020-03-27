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Знал, но взял. Жителя Алтайского края осудили за покупку краденого DVD-проигрывателя

, ИА "Амител"
Мужчине назначили обязательные работы
Фото: Shop.uzex.uz

Фото: Shop.uzex.uz

39-летнего жителя Тальменского района осудили за покупку краденого имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Установлено, что в августе 2019 года мужчина встретил своего приятеля, который рассказал, что украл DVD-проигрыватель и предложил купить технику по заниженной цене.

Фильмы мужчина смотрел недолго – вскоре его задержала полиция. Проигрыватель вернули владельцу, а в отношении покупателя возбудили уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил 90 часов обязательных работ.

Как уже писал amic.ru, ранее подросток украл 47 роз в Барнауле, чтобы подарить их своей девушке. Однако до возлюбленной парень их не донес: букет оказался тяжелым, поэтому молодой человек продал его прохожим. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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