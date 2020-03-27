Лидер алтайских единороссов оценил тезисы из обращения Путина по коронавирусу

Секретарь алтайского регионального отделения партии "Единая Россия", спикер АКЗС Александр Романенко назвал эффективными меры поддержки для жителей страны, которые озвучил в своем экстренном обращении 25 марта президент Владимир Путин. По словам лидера алтайских единороссов, глава государства обозначил не только социальные меры, но и анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса, которого коснутся последствия сложной складывающейся экономической ситуации.
"Президент в своем обращении к гражданам России обозначил ряд важных решений, которые приняты не только для сохранения здоровья, но и для минимизации социально-экономических последствий пандемии для граждан Российской Федерации, защиты их прав и свобод. Глава государства постановил ускорить начало выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, выплачивать больничные исходя из суммы МРОТ, а не отработанного стажа, существенно – с 8 до 12 тысяч рублей – увеличить пособие по безработице, призвал рассмотреть вопрос кредитных каникул для жителей, которые из-за пандемии потеряли доход", – цитирует пресс-служба "Единой России" слова Александра Романенко.
Также секретарь реготделения "Единой России" добавил, что решение предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев, по страховым взносам для микропредприятий, а также по уплате кредитов позволит остаться на плаву тысячам предпринимателей, а значит, и сохранить работу сотням тысяч граждан. Александр Романенко заключил, что партия "Единая Россия" в Алтайском крае будет внимательно отслеживать, как реализуются меры поддержки граждан на период сложной ситуации в экономике из-за коронавируса.
25 марта президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. Глава государства отметил, что главное сейчас – это здоровье каждого, и предложил ряд первоочередных мер, которые должны, по его мнению, позволить пережить кризис с минимальными потерями как простым гражданам, так и бизнесу.
Глава государства выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию. Решение о новом дне примут позже после консультаций со специалистами. Также Путин рассказал о мерах поддержки российской экономики, налоговых и ипотечных каникулах. С 28 марта по 5 апреля в России всех ждут длинные выходные с сохранением заработной платы.
Комментарии
Засчитан.
Оказалось что выходные уже и не выходные и не всем выходные
Ну Романенко! Ну молодец! Ах язык шершавый!
Какие выходные. Кто будет отдыхать так они и так не работают.
Предводитель каманчей отметился. Фигляр.
Очередные путинские говорилки, обещалки, майско-апрельские укозявки, ж
Путин не предложил вообще никакого решения проблемы затапливающей Россию эпидемии.Никакого.И это значит, что на самом деле он распахнул двери смертоносной инфекции для всех граждан России.
Цена, какую мы заплатим за эту неадекватность, будет огромной.
Странно было бы если бы он не одобрил
Он не смотрел разговор с предпринимателями , вот пусть посмотрит момент когда заговорила Анастасия Татулова и внимательно проанализирует! Это вы должны президенту докладывать и показывать как и что, а то что оторвались от реальности это уже ...........
В шлифовальный бизнес его надо с таким языком
Ему бы поработать,а не тезисы оценивать.
Можно даже не слушать этого ..о.. его задача- прогнуться как можно глубже
Странно было бы если бы спикер Парламента не одобрил инициативы Президента РФ в соответствии с законодательством.
читать противно
27.03.2020 11:28
- гость -
Да и смотреть тоже.
27.03.2020 11:31
Гость
Ну ты и не смотри. Закройся в туалете, в твоём любимом месте.
А мне вот интересно, почему выплаты с мат.капитала только тем у кого дети до 3 лет.
У меня вот двое до 10 лет, под выплаты не подхожу, под нуждающиеся не прохожу. Болтается у меня там остаток с выплаты за ипотеку и никуда его не могу использовать. Ввели бы всем как раньше единовременные выплаты.
11:28 гость
А вы не могли бы уточнить что вам противно? Ведь Спикер прав, граждане и так бы отказались платить проценты по кредитам, отказались бы платить налоги ссылаясь на форс-мажор. Поэтому Президент предусмотрительно смягчил ситуацию в стране своим обращением и мерами которые будут приниматься.
США вышло на первое место в мире по инфицированным коронавирусом.
Вот вам и лучшая медицина в мире.
На сайте правительства РФ висит запрет на работу общепита, подписан сегодня. До нас не дошло? Это рестораны, кафе, столовки ...
27.03.2020 11:33
"и так бы отказались платить проценты по кредитам," (с)
Попробуйте,откажитесь и увидите,что с вами станет.
гость 11:42
Попробуйте в судебном порядке. У меня к сожалению нет такой существенной ситуации. А так бы попробовал.
Зачем перенимать опыт Ю.кореи - там когда число заболевших перевалило за 300 человек, государство закупило для всех тесты и принудительно всех проверили. Уложились в неделю, теперь работают и снимают сливки.
27.03.2020 11:36
- гость -
зато там делают тесты на коронавирус, а у нас логика проста - нет тестов - нет проверок - нет и короновируса
27.03.2020 11:48
- гость -
зато там делают тесты на коронавирус
Ты хоть бы новости читал. В последний раз США тесты закупили в Италии, даже не тесты, а мазки для них в количестве нескольких миллионов.
Итальянцы после этого очень любят своё правительство.
27.03.2020 11:33
гость А вы не могли бы уточнить что вам противно?
Им будет противно, даже если Президент лично будет ежедневно по чемодану денег привозить. Скажут, чемодан маленький, и выражение лица при передаче не то. Выросла прослойка ничтожеств с зашкаливающей самооценкой, которые никогда не найдут себе другого применеия кроме вбросов дерьма на вентилятор. Их нужно просто игнорировать, в том числе и властям.