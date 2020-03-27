Пятница, 27 Март, 11:59

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,72
€ 85,96
3°

840 +0
Обь
96см +22


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Новости

Лидер алтайских единороссов оценил тезисы из обращения Путина по коронавирусу

, ИА "Амител"
Александр Романенко уверен, что глава государства предложил эффективные меры поддержки для жителей

Секретарь алтайского регионального отделения партии "Единая Россия", спикер АКЗС Александр Романенко назвал эффективными меры поддержки для жителей страны, которые озвучил в своем экстренном обращении 25 марта президент Владимир Путин. По словам лидера алтайских единороссов, глава государства обозначил не только социальные меры, но и анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса, которого коснутся последствия сложной складывающейся экономической ситуации.

"Президент в своем обращении к гражданам России обозначил ряд важных решений, которые приняты не только для сохранения здоровья, но и для минимизации социально-экономических последствий пандемии для граждан Российской Федерации, защиты их прав и свобод. Глава государства постановил ускорить начало выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, выплачивать больничные исходя из суммы МРОТ, а не отработанного стажа, существенно – с 8 до 12 тысяч рублей – увеличить пособие по безработице, призвал рассмотреть вопрос кредитных каникул для жителей, которые из-за пандемии потеряли доход", – цитирует пресс-служба "Единой России" слова Александра Романенко.

Также секретарь реготделения "Единой России" добавил, что решение предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев, по страховым взносам для микропредприятий, а также по уплате кредитов позволит остаться на плаву тысячам предпринимателей, а значит, и сохранить работу сотням тысяч граждан. Александр Романенко заключил, что партия "Единая Россия" в Алтайском крае будет внимательно отслеживать, как реализуются меры поддержки граждан на период сложной ситуации в экономике из-за коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. Глава государства отметил, что главное сейчас – это здоровье каждого, и предложил ряд первоочередных мер, которые должны, по его мнению, позволить пережить кризис с минимальными потерями как простым гражданам, так и бизнесу.

Глава государства выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию. Решение о новом дне примут позже после консультаций со специалистами. Также Путин рассказал о мерах поддержки российской экономики, налоговых и ипотечных каникулах. С 28 марта по 5 апреля в России всех ждут длинные выходные с сохранением заработной платы.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

27.03.2020 11:09
- гость -

Засчитан.
Оказалось что выходные уже и не выходные и не всем выходные

27.03.2020 11:10
acdc

Ну Романенко! Ну молодец! Ах язык шершавый!

27.03.2020 11:11
- гость -

Какие выходные. Кто будет отдыхать так они и так не работают.

27.03.2020 11:17
- гость -

Предводитель каманчей отметился. Фигляр.

27.03.2020 11:18
Антироманенко

Очередные путинские говорилки, обещалки, майско-апрельские укозявки, ж
Путин не предложил вообще никакого решения проблемы затапливающей Россию эпидемии.Никакого.И это значит, что на самом деле он распахнул двери смертоносной инфекции для всех граждан России.
Цена, какую мы заплатим за эту неадекватность, будет огромной.

27.03.2020 11:20
Жоржик

Странно было бы если бы он не одобрил

27.03.2020 11:24
гость

Он не смотрел разговор с предпринимателями , вот пусть посмотрит момент когда заговорила Анастасия Татулова и внимательно проанализирует! Это вы должны президенту докладывать и показывать как и что, а то что оторвались от реальности это уже ...........

27.03.2020 11:24
- гость -

В шлифовальный бизнес его надо с таким языком

27.03.2020 11:25
Гость

Ему бы поработать,а не тезисы оценивать.

27.03.2020 11:25
- гость -

Можно даже не слушать этого ..о.. его задача- прогнуться как можно глубже

27.03.2020 11:26
гость

Странно было бы если бы спикер Парламента не одобрил инициативы Президента РФ в соответствии с законодательством.

27.03.2020 11:28
- гость -

читать противно

27.03.2020 11:31
Гость

27.03.2020 11:28
- гость -
Да и смотреть тоже.

27.03.2020 11:32
- гость -

27.03.2020 11:31
Гость

Ну ты и не смотри. Закройся в туалете, в твоём любимом месте.

27.03.2020 11:33
- гость -

А мне вот интересно, почему выплаты с мат.капитала только тем у кого дети до 3 лет.
У меня вот двое до 10 лет, под выплаты не подхожу, под нуждающиеся не прохожу. Болтается у меня там остаток с выплаты за ипотеку и никуда его не могу использовать. Ввели бы всем как раньше единовременные выплаты.

27.03.2020 11:33
гость

11:28 гость
А вы не могли бы уточнить что вам противно? Ведь Спикер прав, граждане и так бы отказались платить проценты по кредитам, отказались бы платить налоги ссылаясь на форс-мажор. Поэтому Президент предусмотрительно смягчил ситуацию в стране своим обращением и мерами которые будут приниматься.

27.03.2020 11:36
- гость -

США вышло на первое место в мире по инфицированным коронавирусом.
Вот вам и лучшая медицина в мире.

27.03.2020 11:41
гость

На сайте правительства РФ висит запрет на работу общепита, подписан сегодня. До нас не дошло? Это рестораны, кафе, столовки ...

27.03.2020 11:42
Гость.

27.03.2020 11:33

"и так бы отказались платить проценты по кредитам," (с)
Попробуйте,откажитесь и увидите,что с вами станет.

27.03.2020 11:44
гость

гость 11:42
Попробуйте в судебном порядке. У меня к сожалению нет такой существенной ситуации. А так бы попробовал.

27.03.2020 11:47
гость

Зачем перенимать опыт Ю.кореи - там когда число заболевших перевалило за 300 человек, государство закупило для всех тесты и принудительно всех проверили. Уложились в неделю, теперь работают и снимают сливки.

27.03.2020 11:48
- гость -


27.03.2020 11:36
- гость -
зато там делают тесты на коронавирус, а у нас логика проста - нет тестов - нет проверок - нет и короновируса

27.03.2020 11:51
- гость -

27.03.2020 11:48
- гость -
зато там делают тесты на коронавирус

Ты хоть бы новости читал. В последний раз США тесты закупили в Италии, даже не тесты, а мазки для них в количестве нескольких миллионов.
Итальянцы после этого очень любят своё правительство.

27.03.2020 11:56
- гость -

27.03.2020 11:33
гость А вы не могли бы уточнить что вам противно?
Им будет противно, даже если Президент лично будет ежедневно по чемодану денег привозить. Скажут, чемодан маленький, и выражение лица при передаче не то. Выросла прослойка ничтожеств с зашкаливающей самооценкой, которые никогда не найдут себе другого применеия кроме вбросов дерьма на вентилятор. Их нужно просто игнорировать, в том числе и властям.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:51
Уточните адрес. Житель Алтая угнал автомобиль со спящим в салоне хозяином 0
11:40
За рубку ответишь. Алтайские депутаты ужесточат закон о зеленых насаждениях 1
11:31
Вкусно, солнечно, ярко. Рецепт знаменитого рататуя с алтайской изюминкой 1
11:19
Знал, но взял. Жителя Алтайского края осудили за покупку краденого DVD-проигрывателя 0
11:05
Лидер алтайских единороссов оценил тезисы из обращения Путина по коронавирусу 24
10:52
В России вырос спрос на домработниц 6
10:40
Алтайский театр драмы покажет "Собачье сердце" на YouTube 0
10:23
Apple отложила выпуск нового iPhone 0
10:10
Рабочие дни на "путинских каникулах" не будут оплачиваться в двойном размере 28
09:54
70 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Барнауле 6
09:35
Сезон активности клещей начался в Алтайском крае 4
09:17
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса 3
09:01
До 3 миллионов под 3%. На Алтае теперь можно взять ипотеку по выгодной ставке 1
08:51
"Тотальный диктант" проведет 7-часовой онлайн-марафон 1
08:35
Сеть кинотеатров "Киномир" временно приостановила работу в Алтайском крае 6
08:17
Ничем не напугаешь. Что будет с ценами на машины и как ведут себя покупатели 7
08:02
Людей старше 60 лет попросили реже выходить из дома в Алтайском крае 3
07:49
Банк России заморозит курс рубля до 6 апреля 6
07:33
Барнаульцам предлагают с комфортом "самоизолироваться" за 65 млн рублей 15
07:19
И целого мира мало. Жителям Барнаула рекомендовали не устраивать массовые субботники 4
07:04
Ученые из США нашли способ "блокировать" рак 1
06:51
Эксперты: россияне запаслись продуктами на 3,5 месяца вперед 1
06:37
Разработчик мобильных игр выделит Барнаулу деньги на борьбу с коронавирусом 10
06:15
Никакой Шотландии. Алтайский виски на Иткуле будут разливать за 11 млн евро 5
06:03
Мощный ветер обрушится на Алтайский край 27 марта 1
23:35
Жители барнаульского квартала обеспокоены "урезанием" вместимости школы 6
23:03
Барнаульский зоопарк закрыли из-за коронавируса 9
22:41
Два человека погибли при взрыве в многоэтажке в Магнитогорске 0
22:09
Пропавшую женщину почти месяц ищут в Барнауле 0
21:47
В Италии назвали помощь России в борьбе с COVID-19 бесполезной 23
21:21
В Алтайском крае из-за коронавируса закрываются фитнес-центры 11
20:34
195 человек пострадали в ДТП на территории Барнаула за два месяца 2
20:03
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус 11
19:33
Сотрудники ГИБДД минимизируют общение с водителями 5
19:05
Барнаульские школы готовы к дистанционному обучению 3
18:37
Отдых? Не, не слышали. Что осталось непонятным в громких заявлениях Путина 27
18:03
Коттеджный поселок в Барнауле вторые сутки остается без воды и отопления 8
17:50
Что такое хантавирус и стоит ли бояться очередного вируса из Китая 0
17:39
Российским властям приказали переводить сотрудников на удалёнку 2
17:27
Эксперты ожидают роста ставок по ипотеке до 10% 5
17:13
Кого в Алтайском крае не коснутся длинные выходные из-за коронавируса 11
17:03
С антисептиком и крепкими рукопожатиями: как прошла сессия алтайского парламента 3
16:46
Многодетная мать из Барнаула почти два года ждет незаконно проданное банком жилье 10
16:37
Алтайский парламент уйдет на удаленную работу из-за коронавируса 2
16:12
Виктор Томенко закрыл учреждения Алтая на карантин. Но непонятно, какие именно 45
16:03
Паводок на Алтае начнется раньше, чем обычно 0
15:51
Прямое авиасообщение Казани с Горно-Алтайском возобновят 1
15:37
Оперштаб подтвердил две первые смерти от коронавируса в России 2
15:30
А ваша компания уходит на "президентские каникулы"? Опрос amic.ru 36
15:16
30 марта алтайские детсады, колледжи и вузы уйдут на каникулы 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.