Pornhub рассказал о рекордном росте просмотров порно в России

Pornhub зафиксировал рекордный рост просмотров порно в России. Об этом сообщается в релизе на официальном сайте.
Согласно графику, после открытия премиум-доступа на месяц, трафик из России вырос почти на 57%. До этого рост был намного ниже – в среднем на 2-3% в день, а 8 марта он и вовсе был отрицательным и порносайт тогда потерял 1,7% своих посетителей.
В компании отметили, что в случае с Россией взрывной рост произошел из-за бесплатного премиум-доступа, за который обычно берут помесячную оплату. Это схоже с ситуацией в Италии, где после открытия премиума 12 марта аудитория также выросла почти наполовину.
Как ранее сообщал amic.ru, 24 марта Pornhub открыл для всего мира бесплатный премиум-доступ к своим видео со словами "Сидите дома". Раньше премиум-аккаунт выдали всем жителям Италии, Франции и Испании.
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