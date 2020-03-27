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Уточните адрес. Житель Алтая угнал автомобиль со спящим в салоне хозяином

, ИА "Амител"
Автовладелец подумал, что едет на такси
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Житель Горно-Алтайска угнал автомобиль вместе со спящим внутри хозяином, информирует пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Сообщается, что злоумышленник шел домой от знакомых и увидел заведенную машину с незаблокированной дверью. Горожанин решил не оставлять автомобиль без дела и сел за руль.

Во время поездки выяснилось, что владелец авто, который накануне крепко выпил, спит на заднем сиденье. Когда мужчина пришел в себя, он подумал, что едет на такси домой. Злоумышленник не растерялся и попросил уточнить адрес.

Угонщик довез хозяина автомобиля до дома и уехал. Когда автовладелец протрезвел и не нашел машину, обратился в полицию. Злоумышленника задержали спустя несколько часов на том же самом автомобиле. Возбуждено уголовное дело.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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