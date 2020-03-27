Сиди дома, а еда сама приедет: как заказать доставку продуктов в Барнауле?

Коронавирус пришел в страну и как злая мама заставил нас сидеть дома. И если идея работать на "удалёнке" многим нравится, то невозможность сходить в кино или ресторан народ явно огорчает. А судя по новостям, есть вероятность, что скоро закроется вообще все. Но карантин карантином, а обед по расписанию. Тем более что заказать продукты на дом в Барнауле сейчас можно очень просто. Например, с помощью сервиса доставки "Корзина 74" пройтись по магазину онлайн.
Магазины пока вроде работают. Какой смысл?
А хотите ли вы туда идти? Вспомните, в каких очередях за продуктами вам приходится стоять в последние недели. А потом еще и ехать с тяжелыми сумками домой. Да и хочется ли вам в условиях эпидемии подвергать себя риску, выбежав "на 5 минут" в магазин? В конце концов, доставка продуктов – отличный способ сэкономить ваше время.
Откуда мне привезут продукты? И свежие ли они?
Сервис korzina74.ru привозит свежие и вкусные продукты из гипермаркета "Лента". Выбор огромный: для заказа доступны более 10 тысяч позиций. Также там действуют специальные предложения – товары со скидками до 50%. Заказ собирают прямо перед отправкой, поэтому можно смело брать замороженные и молочные продукты, охлажденное мясо, фрукты, овощи, зелень. Сборщики выберут для вас все самое свежее и вкусное, а курьеры доставят продукты в специальных контейнерах. Также можно заказать электронику, автотовары, товары для сада, бытовую химию.
Люблю поесть ночью. В какие часы работает доставка?
Заказать продукты можно круглосуточно. Но доставка работает с 9:00 и до последнего клиента. Ваш заказ могут привезти в любой день, кроме понедельника. Кстати, если вы оформили заказ до 19:00, то его вам доставят в этот же день. Если после – то уже на следующий.
Вы можете указать удобные для вас дату и время. И тогда проблем точно не возникнет.
Вдруг мне привезут не тот товар или забудут что-то?
В сервисе "Корзина 74" уверяют, что ошибки быть не может. В конце концов, если вашего товара не оказалось в наличии, вам позвонят и уточнят, можно ли его заменить. Если вас это не устроит, а заказ уже оплачен, магазин сразу вернет деньги.
А вот с этим вам придется разбираться самостоятельно. Доставка табачной и алкогольной продукции запрещена законом. Как вариант, можно начать вести здоровый образ жизни. Лучше запаситесь чем-нибудь вкусным и полезным. Карантин же, как-никак.
На сайте korzina74.ru вы можете выбрать все необходимые товары и отправить их в корзину. Регистрироваться для этого не обязательно. Но лучше зарегистрируйтесь: вас подключат к накопительной системе скидок, и следующие покупки обойдутся дешевле.
Когда корзина собрана, вам останется лишь оформить заказ: указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты и адрес, куда нужно доставить заказ. Также можно оставить примечания или пожелания, если они у вас есть. После того как вы нажмете "Купить", вам на почту придет подтверждение заказа.
Заплатить вы можете как наличными, так и картой. Вы сами выбираете, когда это сделать: сразу или после доставки.
Чтобы оплатить заказ онлайн, вам нужно:
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на сайте интернет-магазина нажать кнопку "VISA, MasterCard или Maestro, "Яндекс.Деньги";
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выбрать удобный для себя инструмент оплаты: с банковской карты, со счета в "Яндекс.Деньгах" или по коду через терминал;
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ввести необходимые платежные данные (например, реквизиты банковской карты), подтвердить платеж (например, с помощью SMS-кода);
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далее "Яндекс.Касса" подтверждает оплату магазину; на электронную почту покупателя придет документ, удостоверяющий перечисление денежных средств за товар;
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магазин, получив подтверждение оплаты, передает товар покупателю.
Оплатить можно и через Сбербанк, если вы выбрали предоплату 50% или 100%. Тогда вы сможете распечатать квитанцию по оплате заказа (ссылка на скачивание квитанции приходит на ваш электронный адрес). По квитанции оплатить заказ можно будет в любой кассе Сбербанка. При этом банк возьмет с вас комиссию в размере 2% от суммы платежа.
Стоимость доставки по Барнаулу зависит от веса заказа:
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до 20 кг стоимость доставки 149 руб.;
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от 20 до 40 кг стоимость доставки 229 руб.;
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от 40 до 60 кг стоимость доставки 329 руб.;
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от 60 до 100 кг стоимость доставки 429 руб.;
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свыше 100 кг стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Служба доставки продуктов "Корзина74"
Тел.: +7-933-933-33-25, 23-95-95
Сайт
Instagram:@korzina.74
Комментарии
А денег НА ДОСТАВКУ домой кто доставит?
Ассортимент вообще никакой. Зашел чай Гринфилд посмотреть, черный, в пакетиках. Нет ни Голден Цейлона, ни Кениан Санрайза, которые обычно беру. В Ленте все это есть, сам лично видел. Откуда тогда они это возят - хз. Мутный магазин какой-то.
Хотя не, наврал, не туда залез сослепу. Есть все указанное, цена конечно не самая лучшая, но терпимо.
все то же самое что в ленте, с 10% наценкой + доставка. Бизнес по-барнаульски