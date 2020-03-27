В России закрывают детские лагеря, гостиницы и горнолыжные курорты

Для борьбы с коронавирусом российские власти решили остановить работу детских лагерей, горнолыжных трасс, домов отдыха, пансионатов и санаториев. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Согласно постановлению, ограничение будет действовать с 28 марта до 1 июня. Оно распространяется на все российские курорты, от местного до федерального уровня, в том числе и на гостиничные комплексы. Останавливаться в них можно лишь на время служебных поездок.
Те, кто уже находится на отдыхе, должны быть в самоизоляции и питаться лишь там, где они живут, не посещая заведения вне территории комплексов отдыха. Продлить срок своего проживания в гостиницах и санаториях им также не дадут.
Ранее amic.ru сообщил, что власти Алтайского края закрывают все кинотеатры, ТЦ и кафе региона из-за пандемии COVID-19. Сегодня утром, 27 марта, сеть кинотеатров "Киномир" заявила о своем временном закрытии.
Комментарии
Поймите: все ОЧЕНЬ серьезно!!!
"Медицинский центр в Коммунарке готов к ухудшению ситуации с коронавирусом. Об этом заявил главный врач медцентра Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер.
По словам Проценко, в больнице 800 коек, 600 из них можно превратить в реанимационные. У каждой койки расположена консоль с кислородной точкой.
Медик заявил, что Россия должна готовиться к итальянскому сценарию эпидемии. По его словам, в ситуации с коронавирусом лучше перестраховаться, чем потом «кусать локти».
Главврач в Коммунарке призвал отработать итальянский сценарий эпидемии
Проценко предположил, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на середину-конец следующей недели.
«Я думал, что он будет в конце этой недели. Пока прирост есть, теперь, я думаю, что будет середина–конец следующей недели», — сказал главврач.
По мнению специалиста, снизить число заболевших помогут принятые меры по карантину. Чем они будут жестче, тем эффективнее будет борьба с пандемией."
Материал опубликован вна сайте «Рамблер»
А за антикитаизм как за антисемитизм наказание?
Остановите общественный транспорт.
В документе указано, что ведомственные. Белокуриха вся частная.
"Продлить срок пребывания в санаториях не дадут" - это как? У меня ещё неделя оплачена, и самолёт тоже через неделю, и курс лечения через неделю заканчивается.
Белокуриха продолжит работать, весь курорт полон гостей, 5000 человек куда они денут махом, если только к Путину на дачу.