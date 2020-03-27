В Барнауле на пешеходном переходе сбили женщину

27 марта в Барнауле сбили женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, пишут очевидцы в паблике Barnaul 22.
ДТП произошло утром на улице Новосибирской у дома № 27в. Сообщается, что Toyota двигалась в сторону Власихи и наехала на женщину, когда та переходила дорогу по переходу. Пострадавшую увезли в больницу, однако госпитализация ей не потребовалась, проинформировали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула.
Автоинспекторы регулярно информируют население о необходимости соблюдать осторожность на дорогах. Это особенно актуально в условиях гололедицы вблизи пешеходных переходов.
Все это касается как водителей, так и самих пешеходов. В ГИБДД настоятельно советуют убедиться в безопасности, прежде чем переходить проезжую часть.
Комментарии
Пока водятел не будет уверен, что если он сбил человека не ПЕШЕХОДНОМ переходе, ему ГАРАНТИРОВАНО пребывание на нарах лет эдак на 10, эта бойня на дорогах не прекратится. Стыдобища не страна, а бантустан какой-то.
27.03.2020 12:32
Сермяжная правда
Сейчас лишат прав и засадят на лет пять. Судя по всему, вы к такому готовы.
успокойся, .. дятлы это пешеходы, которые идут/бегут как коровы не глядя по сторонам, думая что если они на зебре то у них преимущество.
27.03.2020 12:32
Сермяжная правда
Пока пешеход не будет думать о своей безопасности, так и будут их сбивать! Я постоянно говорю, что переходя дорогу, я плюю на "водитель обязан!", моя жизнь в моих руках и поэтому, начинаю переходить дорогу только убедившись, что меня пропускают и постоянно контролирую обстановку.
Умишком Бог обидел не иначе, тогда повторяю для альтернативно одаренных, водителю сбившему человека на ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ оправдания нет. Когда таких как вы начнут реально сажать, глядишь и вам подобные начнут перед переходом притормаживать.
27.03.2020 12:42
- гость - Вы абсолютно разумный человек, так и нужно поступать. Но я говорю совершенно о другом. Ведь почему то наши водители оказавшись в той же Европе ведут себя на дороге совершенно иначе, куда то весь гонор исчезает, с чего бы вдруг?!!
Я бы повысил скорость в городской черте километров до 120, а пешеходные переходы бы ликвидировал, как класс: нищеброды должны переходить под землей через приятные подземные переходы.
Если во всем городе сделать ограничение хотя бы в 40 км/час - можно разгонять половину ДПСников,
т.к. количество аварий уменьшится минимум наполовину.
Если сделать в городе 30 км/час - город реально станет безопасным.
И для людей, и для водятлов. На такой скорости врезаться во что-то весьма затруднительно.
Пока у нас не будет развитой инфраструктуры для безопасности водителей и пешеходов, пока чиновники будут бездействовать как на п. Солнечная поляна, где элементарно нет тротуаров и люди ходят по дороге, так и будут у нас пешеходы как кегли
Образованность гаишников тоже ниже некуда, дело ведь не тольков водятлах. Поэтому до Европы нам далеко, к сожалению
27.03.2020 12:51
Бывалый
Я бы повысил скорость в городской черте километров до 120, а пешеходные переходы бы ликвидировал, как класс: нищеброды должны переходить под землей через приятные подземные переходы.
Езжай на Аляску и повышай, сколько хочешь. Лавров был прав.
Ща на чкалова-соц бабулька пошла на свой законный красный сигнал светофора прямо под колеса авто. Инфраструктура виновата? Скоростной режим? Пока мудрый гудвин не выпишет мозгов пешеходам, которые, возможно, становятся водителями - добра не будет.
27.03.2020 13:02
- гость - Дурака включаешь, аль от природы туповат? Неужели непонятно, что это сарказм.
Народ перекручивают на фарш а они обсуждают не почему их перекручивают, а почему у мясорубки ножи туповаты и подача медленно идёт. Блаженные идиоты.
27.03.2020 13:11
- гость -
Неужели непонятно, что это сарказм.
Ты тогда хоть смайлики включай. Обычному населению не очень понятно, что ты пишешь.
По поводу водятлов. Сейчас стали грамотно останавливаться, даже если последняя бабка переходит переход. И это радует, хотя не имею ничего против них, главное дисциплина.
"Водятел" по любому виноват.