Как выглядит центр по борьбе с коронавирусом в Барнауле. Фото

Зараженных коронавирусом в Барнауле лечат в инфекционном отделении горбольницы № 5. Именно сюда доставили первую пациентку, у которой подтвердился этот диагноз. Сейчас врачи проверяют состояние ее супруга и лиц, с которыми контактировала женщина. А наш корреспондент Вячеслав Мельников буквально накануне до этого случая побывал в больнице и выяснил, насколько там готовы к приему пациентов.
Инфекционное отделение готово принять 40 больных коронавирусом в легкой форме. Для тяжелых больных приготовлены три реанимационных бокса с аппаратами ИВЛ. Если число заболевших превысит сорок, то будет задействован главный корпус больницы, а это уже 240 дополнительных мест.
Врачи уверяют, что в больнице повышены меры безопасности. На случай эпидемии и врачи, и медперсонал перейдут в режим карантина и будут жить на территории госпиталя или в санатории, расположенном рядом.
Где будут лечить (и уже лечат) инфицированных COVID-19 в Барнауле, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Т.е. Три аппарата ИВЛ на город?
А фото тараканов где?
30.03.2020 11:15
- гость -
А фото тараканов где?
Сделай сэлфи перед зеркалом.
Ну это если 1 чел ну максимум 10- 15 чел, больных COVID -19, а при массовом поступлении? Это нехватка мест, дыхательной аппаратуры, средств защиты для мед. персонала, стоимость защитного костюма который путин в Коммунарке напяливал 2400 р, и это расходник, китайские врачи одевали памперсы, чтобы увеличить время замены средств индивидуальной защиты. Это так успокоительная пилюля от администрации франка.
Неплохо было бы поставить филиалы Центра на конечных остановках общественного транспорта , как говорится - поближе к решению проблемы дезактивации инфекции.
В магазинах и прочих общественных местах установить санитайзеры - в тех же Банках,к примеру, где установлены банкоматы ,работающие в круглосуточном режиме.
* Очевидно,полёта мысли не хватает ответственным людям...
Фото тряпок, ведер, клетчатых пледов впечатляют.
вопрос только один: Почему результаты теста узнали только на 10 день?
Диван матерчатый и одеяло вместо моющихся кушеток впечатляет.
Вывод тут один : не готовы, нет денег.
", то будет задействован главный корпус больницы, а это уже 240 дополнительных мест ".
А что в главном корпусе ГБ №5 есть мельцеровские боксы?
это фото лучше не публиковать было.... мы все умрем
30.03.2020 11:25
- гость -
вопрос только один: Почему результаты теста узнали только на 10 день?
Проявляется от 5 до 12 дней, у некоторых безсимптомно месяц .
Одеялко классное )))
И диван и одеяла советских времен.
Капитализм добавил к ним только дыры.
30.03.2020 11:14
- гость -
Т.е. Три аппарата ИВЛ на город?
на край
Бизнесмены купите кушетки в больницы, кого жаба не сильно душит. Или пластиковые стулья хотябы.
Насколько известно у доминиканской пациентки нет симптомов. Надо бы сделать повторный тест. К тому же вот оборудование всё на город или на край?
30.03.2020 11:38
- гость -
Бизнесмены купите кушетки в больницы, кого жаба не сильно душит. Или пластиковые стулья хотя бы.
Ракшин мог бы купить дыхательную аппаратуру. ну как то так думаю, это было бы единение нации, это не георгиевские ленты на зеркала немецких машин цеплять
Вроде краю деньги выделяются немалые, видеть вот такое....жесть.
Это писец.... Это всё, на что оказались способны?
гость 11:42
Будем надеяться что мы территория Китая и вирус у нас уже побеждён.
На празднования звездунам залетным больше платили , чем на организацию больниц потратили?
30.03.2020 11:43
гость
Тогда магазины должны работать только на доставку, а транспорт общественный вообще закрыть.
Спасибо.Успокоили.
Уже разработчики компьютерных игр выделяли деньги для Барнаула на борьбу с коронавирусом. На амителе писали.
Одеялко в клеточку... Вирус не пройдет.
Хочу поддаться панике и убежать.Только некуда.
Какие действия планируют "штабисты" на сегодня?
Нормальная больница, что привыкли к перинам и телевизору плоскому на стене?! Поди еще и покушать колбаску охотничью хотите? Ну что кто первый, пока койки свободны?! Раньше начнете раньше выйдите, пока не в драку за койко- место.
гость 11:57 Виртуальное посещение курортов мира. Привыкли. Не можем уже. Ностальгия.
Самое печальное для представителей власти, что в Израиль на лечение не улетишь, придется лечится в том что построили, дореформировались. Представляю высшее чиновничество на этих коечках)))
0.03.2020 11:42
- гость -
Вроде краю деньги выделяются немалые, видеть вот такое....жесть.
Фирсову слободу посмотри, там деньги осели.
12:02 Я, это виртуальные власти.
30.03.2020 12:00
- гость -
Так заняты они уже,новости курить надо.
И где гарантия,что привезут (не приведи господи) туда мера-вас(нас) от этого чудо-прибора отключат.
лиц, с которыми контактировала женщина
И сколько их?
Изначально неправильно повели себя. Необходимо всех!!! Прилетающих изза границы селить на загородной базе на 2 недели. Брать анализы каждые три дня, на 15 день отпускать здоровых, делать это за Их счет!!! Тогда бы не пришлось всех останавливать.
- Куда ты тратил виртуальные деньги?
- Купил баксы.
-... Мда, непредусмотрительно, лучше бы ты больницы построил.
11:39 гость "Насколько известно у доминиканской пациентки нет симптомов. Надо бы сделать повторный тест.
Насколько известно всем, вирус у неё подтвержден экспресс анализом, затем серологически в Новосибирске. Разберитесь в вопросе, а затем комментируйте..
Зачем выпустили 2 самолета из Тайланда на улицы???Это же биологическая боба..Померили им лобики..сейчас нет температуры,а через два дня появилась..Что некуда их поселить на 2 недели или власти не готовы???Зачем своими действия подвергают весь город опасности??Вон на САхалине поместили на карантин и пусть сидят за свой счет там..
30.03.2020 11:41
- гость -
Ракшин мог бы купить дыхательную аппаратуру.
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Ракшин мог бы купить маски своим сотрудникам. Это сейчас важнее. Жалко его работников. Да и покупателям боязно заходить в магазин.
В связи с быстрым ростом числа пациентов с коронавирусом в штате Нью-Йорк наметилась острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил Bloomberg.За сутки в штате число новых случаев коронавирусной инфекции увеличилось почти на 6,5 тыс. (на 35%), на 26 марта насчитывается 37 тыс. зараженных, свыше 21 тыс. — в столице. Это самые высокие показатели по США.
Тревогу забил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo). Он призвал обратить внимание на 100 летальных исходов за сутки, всего в штате умерло от COVID-19 385 человек.
Более 5 тыс. пациентов с COVID-19 госпитализированы, около 1300 из них – в отделениях реанимации. На 45% выросло число больных, нуждающихся в интенсивной терапии, отметил Куомо. Он предложил прибегнуть к использованию одного аппарата двумя пациентами.
«Аппараты ИВЛ — сейчас самая главная необходимость для штата Нью-Йорк», — заявил губернатор. Проблема заключается в том, что пациенты с COVID-19 остаются на искусственной вентиляции дольше других – в среднем 11—21 день, некоторые – до 30 дней. В условиях дефицита специализированной техники в некоторых медучреждениях под эти нужды переоборудуют наркозные аппараты.
Количество выполненных тестов на коронавирус в штате неуклонно растет. Тестирование прошли уже около 122 тыс. человек, из них 19 тыс. – за прошедшие сутки, сообщает Куомо.
Америкосы тестируют и изолируют , и то столкнулись в офигенными трудностями, а вот Нигерия, Гаити, Алтайский край заболевших единицы. Приходит мысль может просто из-за отсутствия тестов , контактных не тестируют?
Важно, чтобы вновь поступивших не помещали в одни палаты с выздоравливающими.
Видно, что палата за окошком. А в санузел пациенты будут ходить общий, один на этаж?
30.03.2020 12:31
- гость -
30.03.2020 11:41
- гость -
Ракшин мог бы купить дыхательную аппаратуру.
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Ракшин мог бы купить маски своим сотрудникам. Это сейчас важнее. Жалко его работников. Да и покупателям боязно заходить в магазин.
Маски вряд ли что дадут, пластиковые экраны на кассе, полиэтиленовые разовые перчатки для посетителей, дистанционная разметка на кассе.
а сколько куплено ИВЛ у нас в крае,под эту ситуацию?
Маски вряд ли что дадут, пластиковые экраны на кассе, полиэтиленовые разовые перчатки для посетителей, дистанционная разметка на кассе.
я с вас обсмеялся...
был вчера в Ленте на Власихинской. по их радио идет реклам, чтоб не заходили за полоски возле касс. типо это дистанцию держит между здоровыми и больными.. а по рядам почему все ходят как молекулы в броуновском движении??? шоркаются друг о друга и телегами и рукавами... пластиковые экраны поставили... а народ деньги сбоку кладет...
30.03.2020 12:45
Бабуля А сколько куплено ИВЛ у нас в крае,под эту ситуацию?
Очень хороший вопрос!!!
30.03.2020 12:37
- гость -
В РТП в инфекции на каждую палату по туалету. Я там с тифом лежал