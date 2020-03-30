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Как выглядит центр по борьбе с коронавирусом в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
Именно сюда доставили первого зараженного в Барнауле

Зараженных коронавирусом в Барнауле лечат в инфекционном отделении горбольницы № 5. Именно сюда доставили первую пациентку, у которой подтвердился этот диагноз. Сейчас врачи проверяют состояние ее супруга и лиц, с которыми контактировала женщина. А наш корреспондент Вячеслав Мельников буквально накануне до этого случая побывал в больнице и выяснил, насколько там готовы к приему пациентов.

Инфекционное отделение готово принять 40 больных коронавирусом в легкой форме. Для тяжелых больных приготовлены три реанимационных бокса с аппаратами ИВЛ. Если число заболевших превысит сорок, то будет задействован главный корпус больницы, а это уже 240 дополнительных мест.

Врачи уверяют, что в больнице повышены меры безопасности. На случай эпидемии и врачи, и медперсонал перейдут в режим карантина и будут жить на территории госпиталя или в санатории, расположенном рядом.

Где будут лечить (и уже лечат) инфицированных COVID-19 в Барнауле, смотрите в нашем фоторепортаже.

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Комментарии

30.03.2020 11:14
- гость -

Т.е. Три аппарата ИВЛ на город?

30.03.2020 11:15
- гость -

А фото тараканов где?

30.03.2020 11:18
- гость -


30.03.2020 11:15
- гость -

А фото тараканов где?


Сделай сэлфи перед зеркалом.

30.03.2020 11:18
- гость -

Ну это если 1 чел ну максимум 10- 15 чел, больных COVID -19, а при массовом поступлении? Это нехватка мест, дыхательной аппаратуры, средств защиты для мед. персонала, стоимость защитного костюма который путин в Коммунарке напяливал 2400 р, и это расходник, китайские врачи одевали памперсы, чтобы увеличить время замены средств индивидуальной защиты. Это так успокоительная пилюля от администрации франка.

30.03.2020 11:20
CALIBR

Неплохо было бы поставить филиалы Центра на конечных остановках общественного транспорта , как говорится - поближе к решению проблемы дезактивации инфекции.
В магазинах и прочих общественных местах установить санитайзеры - в тех же Банках,к примеру, где установлены банкоматы ,работающие в круглосуточном режиме.
* Очевидно,полёта мысли не хватает ответственным людям...

30.03.2020 11:23
гость

Фото тряпок, ведер, клетчатых пледов впечатляют.

30.03.2020 11:25
- гость -

вопрос только один: Почему результаты теста узнали только на 10 день?

30.03.2020 11:30
- гость -

Диван матерчатый и одеяло вместо моющихся кушеток впечатляет.
Вывод тут один : не готовы, нет денег.

30.03.2020 11:31
- гость -

", то будет задействован главный корпус больницы, а это уже 240 дополнительных мест ".


А что в главном корпусе ГБ №5 есть мельцеровские боксы?

30.03.2020 11:31
петух с докучаево

это фото лучше не публиковать было.... мы все умрем

30.03.2020 11:32
- гость -

30.03.2020 11:25
- гость -
вопрос только один: Почему результаты теста узнали только на 10 день?

Проявляется от 5 до 12 дней, у некоторых безсимптомно месяц .

30.03.2020 11:35
- гость -

Одеялко классное )))

30.03.2020 11:35
- гость -

И диван и одеяла советских времен.
Капитализм добавил к ним только дыры.

30.03.2020 11:38
A1isa


30.03.2020 11:14
- гость -

Т.е. Три аппарата ИВЛ на город?

на край

30.03.2020 11:38
- гость -

Бизнесмены купите кушетки в больницы, кого жаба не сильно душит. Или пластиковые стулья хотябы.

30.03.2020 11:39
гость

Насколько известно у доминиканской пациентки нет симптомов. Надо бы сделать повторный тест. К тому же вот оборудование всё на город или на край?

30.03.2020 11:41
- гость -

30.03.2020 11:38
- гость -
Бизнесмены купите кушетки в больницы, кого жаба не сильно душит. Или пластиковые стулья хотя бы.

Ракшин мог бы купить дыхательную аппаратуру. ну как то так думаю, это было бы единение нации, это не георгиевские ленты на зеркала немецких машин цеплять

30.03.2020 11:42
- гость -

Вроде краю деньги выделяются немалые, видеть вот такое....жесть.

30.03.2020 11:43
Павлик

Это писец.... Это всё, на что оказались способны?

30.03.2020 11:43
гость

гость 11:42
Будем надеяться что мы территория Китая и вирус у нас уже побеждён.

30.03.2020 11:45
- гость -

На празднования звездунам залетным больше платили , чем на организацию больниц потратили?

30.03.2020 11:47
- гость -

30.03.2020 11:43
гость

Тогда магазины должны работать только на доставку, а транспорт общественный вообще закрыть.

30.03.2020 11:48
Гость

Спасибо.Успокоили.

30.03.2020 11:54
- гость -

Уже разработчики компьютерных игр выделяли деньги для Барнаула на борьбу с коронавирусом. На амителе писали.

30.03.2020 11:55
- гость -

Одеялко в клеточку... Вирус не пройдет.

30.03.2020 11:56
Гость

Хочу поддаться панике и убежать.Только некуда.

30.03.2020 11:57
Гость

Какие действия планируют "штабисты" на сегодня?

30.03.2020 12:00
- гость -

Нормальная больница, что привыкли к перинам и телевизору плоскому на стене?! Поди еще и покушать колбаску охотничью хотите? Ну что кто первый, пока койки свободны?! Раньше начнете раньше выйдите, пока не в драку за койко- место.

30.03.2020 12:01
гость

гость 11:57 Виртуальное посещение курортов мира. Привыкли. Не можем уже. Ностальгия.

30.03.2020 12:02
Я

Самое печальное для представителей власти, что в Израиль на лечение не улетишь, придется лечится в том что построили, дореформировались. Представляю высшее чиновничество на этих коечках)))

30.03.2020 12:03
- гость -

0.03.2020 11:42
- гость -
Вроде краю деньги выделяются немалые, видеть вот такое....жесть.


Фирсову слободу посмотри, там деньги осели.

30.03.2020 12:05
гость

12:02 Я, это виртуальные власти.

30.03.2020 12:06
Гость

30.03.2020 12:00
- гость -
Так заняты они уже,новости курить надо.
И где гарантия,что привезут (не приведи господи) туда мера-вас(нас) от этого чудо-прибора отключат.

30.03.2020 12:08
- гость -

лиц, с которыми контактировала женщина

И сколько их?

30.03.2020 12:10
- гость -

Изначально неправильно повели себя. Необходимо всех!!! Прилетающих изза границы селить на загородной базе на 2 недели. Брать анализы каждые три дня, на 15 день отпускать здоровых, делать это за Их счет!!! Тогда бы не пришлось всех останавливать.

30.03.2020 12:11
гость

- Куда ты тратил виртуальные деньги?
- Купил баксы.
-... Мда, непредусмотрительно, лучше бы ты больницы построил.

30.03.2020 12:21
- гость -

11:39 гость "Насколько известно у доминиканской пациентки нет симптомов. Надо бы сделать повторный тест.

Насколько известно всем, вирус у неё подтвержден экспресс анализом, затем серологически в Новосибирске. Разберитесь в вопросе, а затем комментируйте..

30.03.2020 12:24
Гость

Зачем выпустили 2 самолета из Тайланда на улицы???Это же биологическая боба..Померили им лобики..сейчас нет температуры,а через два дня появилась..Что некуда их поселить на 2 недели или власти не готовы???Зачем своими действия подвергают весь город опасности??Вон на САхалине поместили на карантин и пусть сидят за свой счет там..

30.03.2020 12:31
- гость -

30.03.2020 11:41
- гость -

Ракшин мог бы купить дыхательную аппаратуру.
---------------------
Ракшин мог бы купить маски своим сотрудникам. Это сейчас важнее. Жалко его работников. Да и покупателям боязно заходить в магазин.

30.03.2020 12:33
- гость -

В связи с быстрым ростом числа пациентов с коронавирусом в штате Нью-Йорк наметилась острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил Bloomberg.За сутки в штате число новых случаев коронавирусной инфекции увеличилось почти на 6,5 тыс. (на 35%), на 26 марта насчитывается 37 тыс. зараженных, свыше 21 тыс. — в столице. Это самые высокие показатели по США.

Тревогу забил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo). Он призвал обратить внимание на 100 летальных исходов за сутки, всего в штате умерло от COVID-19 385 человек.
Более 5 тыс. пациентов с COVID-19 госпитализированы, около 1300 из них – в отделениях реанимации. На 45% выросло число больных, нуждающихся в интенсивной терапии, отметил Куомо. Он предложил прибегнуть к использованию одного аппарата двумя пациентами.

«Аппараты ИВЛ — сейчас самая главная необходимость для штата Нью-Йорк», — заявил губернатор. Проблема заключается в том, что пациенты с COVID-19 остаются на искусственной вентиляции дольше других – в среднем 11—21 день, некоторые – до 30 дней. В условиях дефицита специализированной техники в некоторых медучреждениях под эти нужды переоборудуют наркозные аппараты.

Количество выполненных тестов на коронавирус в штате неуклонно растет. Тестирование прошли уже около 122 тыс. человек, из них 19 тыс. – за прошедшие сутки, сообщает Куомо.


Америкосы тестируют и изолируют , и то столкнулись в офигенными трудностями, а вот Нигерия, Гаити, Алтайский край заболевших единицы. Приходит мысль может просто из-за отсутствия тестов , контактных не тестируют?

30.03.2020 12:34
- гость -

Важно, чтобы вновь поступивших не помещали в одни палаты с выздоравливающими.

30.03.2020 12:37
- гость -

Видно, что палата за окошком. А в санузел пациенты будут ходить общий, один на этаж?

30.03.2020 12:37
- гость -

30.03.2020 12:31
- гость -
30.03.2020 11:41
- гость -

Ракшин мог бы купить дыхательную аппаратуру.
---------------------
Ракшин мог бы купить маски своим сотрудникам. Это сейчас важнее. Жалко его работников. Да и покупателям боязно заходить в магазин.

Маски вряд ли что дадут, пластиковые экраны на кассе, полиэтиленовые разовые перчатки для посетителей, дистанционная разметка на кассе.

30.03.2020 12:45
Бабуля

а сколько куплено ИВЛ у нас в крае,под эту ситуацию?

30.03.2020 12:47
- гость -

Маски вряд ли что дадут, пластиковые экраны на кассе, полиэтиленовые разовые перчатки для посетителей, дистанционная разметка на кассе.

я с вас обсмеялся...

был вчера в Ленте на Власихинской. по их радио идет реклам, чтоб не заходили за полоски возле касс. типо это дистанцию держит между здоровыми и больными.. а по рядам почему все ходят как молекулы в броуновском движении??? шоркаются друг о друга и телегами и рукавами... пластиковые экраны поставили... а народ деньги сбоку кладет...

30.03.2020 12:49
- гость -

30.03.2020 12:45
Бабуля А сколько куплено ИВЛ у нас в крае,под эту ситуацию?

Очень хороший вопрос!!!

30.03.2020 12:56
- гость -


30.03.2020 12:37
- гость -
В РТП в инфекции на каждую палату по туалету. Я там с тифом лежал

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