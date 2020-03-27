Прилетевшая на Алтай француженка самоизолировалась в гостинице

Француженка, поселившаяся в гостинице в Камне-на-Оби, самоизолировалась по просьбе сотрудников Роспотребнадзора и местных властей. Подробности сообщает "Алтайская правда".
В марте в город приехала жительница Франции. О ее появлении местные власти узнали спустя пять дней после прибытия, несмотря на то, что администрация гостиницы сразу сообщила об этом в миграционную службу.
Чиновники обратились к женщине с просьбой самоизолироваться в номере, взяли у нее анализы на коронавирус и начали наблюдать за самочувствием. Гостья не стала спорить и исполнила все карантинные требования. Анализы на COVID-19 оказались отрицательными, тем не менее сейчас женщина все еще находится у себя в номере, все продукты на ее деньги покупают сотрудники гостиницы.
Напомним, что во Франции зарегистрировано почти 30 тысяч больных COVID-19, а эпидемия там началась раньше, чем в России.
Как ранее сообщал amic.ru, Россия остановила авиасообщение с другими странами с 27 марта для предупреждения распространения заболевания. Поэтому пока непонятно, каким образом француженка попадет домой.
Комментарии
Срочно познакомьте меня с ней. Я не шаман, но прадедушка им был.
Кто её звал?
Молодец, пересидит в Российской глубинке эпидемию (которая сейчас на ее родине).
Приехала француженка в Камень-на-Оби... прям начало анекдота))))))