"Верьте в чудеса": парень из Новокузнецка купил энергетик и выиграл для мамы машину

Жительница Новокузнецка Наталья Иванова выиграла спорткар в розыгрыше призов от торговой сети "Пятерочка" и компании Coca-Cola. Розыгрыш проходил по всей России с 16 сентября по 31 декабря 2019. Участниками становился каждый, кто купил в магазине сети энергетический напиток Black Monster и предъявил на кассе "Выручай-карту" либо зарегистрировал номер чека на сайте акции.

Наталья Иванова из Новокузнецка стала обладательницей нового Chevrolet Camaro красного цвета. Как говорит победительница, сначала она не верила, что выиграла автомобиль и целый месяц считала это шуткой.

"Пару месяцев назад мне позвонили. Девушка сказала, что номер моей карты был выбран победителем. Я не поверила, рассказала подругам. Мы в течение месяца, наверное, сомневались, думали, что шутка такая, – рассказывает Наталья. – Я могу сказать, что поверила в то, что это моя машина уже после вручения, когда получила номера в ГАИ. Я всем своим друзьям сказала: "Верьте в чудеса!" – рассказала Наталья Иванова.

Наталья Иванова рассказала порталу amic.ru, что она ничего серьезного не выигрывала, да и не верила, что это возможно. Но теперь думает иначе. Кстати, в семье Ивановых уже есть автомобиль, поэтому она решила продать новый Chevrolet Camaro и, возможно, купить сыну квартиру.

"Чудеса есть на свете, и я решила продлить это чудо и заняться благотворительностью. Нашла ребенка, которому нужна помощь. Уже перевела часть денег на лечение", – поделилась планами Наталья Иванова.

Отметим, что "Пятерочка" регулярно проводит масштабные розыгрыши призов. Совсем недавно еще один сибиряк выиграл автомобиль – новый KIA Rio отправился в Прокопьевск Кемеровской области. Как уверены в торговой сети, такие истории позволяют многим тоже поверить в чудо и исполнение мечты. Главное – верить и участвовать.