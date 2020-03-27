Госдума предложила перенести ЕГЭ

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой перенести основной период ЕГЭ на август и сместить сроки приемных кампаний в вузах из-за распространения коронавируса, сообщает РИА "Новости".
По мнению Чернышова, такая мера необходима в связи с неудовлетворительным качеством дистанционного образования, которое ввели в рамках профилактики инфекции. Депутат добавил, что согласно оценке экспертов Института прогрессивного образования, треть учащихся из разных российских регионов нуждаются в дополнительном времени на повышение уровня итоговых знаний.
Как отметила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс, отечественная система образования оказалась не готова к массовому переходу на удаленное обучение, в связи с чем многие уроки свелись к банальному конспектированию параграфов из учебников.
"Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам. Без переноса ЕГЭ это сильно ударит по общей успеваемости и снизит баллы для поступления", – подчеркнула Маркс.
Комментарии
Пусть уж всразу лето на осень переносят
Спасибо китайцам!!!
Хлопцы не тем заняты. Это как в горящем доме пыль подметать.
Форс-мажор объятие, чтобы по долгам хоз субъекты и физиков не прессовали.
Пните нуворишей чтобы организовали бесплатный ежедневный пакет масок и антисептиков.
Доукомплектовывайте больницы.
Поддержите малый и средний бизнес.
А совсем отменить это тестирование уровня тупости и вернуться к системе выпускных экзаменов и сдачи вступительных в ВУЗы нельзя?
Только отмена Ег. Не калечте детей.